Ende der Welt - Die tägliche Glosse Steinmeier ante portas!

Es soll sie wirklich gegeben haben, in den frühen 1970er Jahren: Menschen, die in geselliger Runde, bei Frankenschoppen und Käsespieß, schon mal den Scheel aufgelegt haben, zum Schwoof. Auch bei uns daheim staubte noch Jahrzehntelang diese Single in Vaters Plattenschrank, auf dem Cover der damalige Bundespräsident mit diversen Sangesbrüdern: „Hoch auf dem Gelben Wagen!“ trällerte das Staatsoberhaupt mit der Inbrunst des gereiften Sängerknaben auf Vinyl! Den hätte keiner ausgeladen! Denn wo man singt, da lass Dich ruhig nieder… und so weiter! Und den Menschen die Demokratie quasi über das Ohr einzusingen, das war damals ein PR-Coup erster Güte!

Gut 50 Jahre später reicht derlei natürlich nicht mehr aus, um die Gräben zwischen Mensch und Politik zu überwinden. Nein, da muss man schon in die Vollen gehen, oder – unters Volk! Sagte sich Frank Walter Steinmeier, unser derzeitiger Bundespräsident, und ersann die Aktion „Ortszeit“. Will heißen: immer für ein paar Tage den offiziellen Amtssitz in einer anderen Region einrichten, ganz offiziell, mit allem diplomatischen Pipapo und gehisster Standarte! Nach Quedlinburg und Altenburg ist heute Rottweil in Baden-Württemberg dran.

Moment: Ein Staatsoberhaupt, dass quasi ohne festen Sitz das Land bereist? Klingt schwer nach Mittelalter, Stichwort „Reisekönigtum“, Geschichte Sekundarstufe I! Reisten nicht Karl der Große und Nachfolger jahrhundertelang von Pfalz zu Pfalz, um von dort lokal zu herrschen – und sich monatelang schadlos halten zu lassen von den braven, leibeigenen Landsleuten?

Nun verwehren Grundgesetz und Gewaltenteilung ja einem deutschen Bundespräsidenten die Machtfülle eines Römisch-Deutschen Königs – aus Gründen! Gericht halten, Vasallen an sich binden, hier und da Ränke schmieden gegen allzu machtbewusste Landräte, pardon: Kleinfürsten. Das kann der Steinmeier nicht. Nein, er hat den Rücken frei für angenehmere Aufgaben: Den Dialog suchen, das Ohr leihen, ganz nah, ganz Mensch.

Könnte also durchaus belebend wirken, diese Aktion, nicht nur für die Demokratie, sondern auch für die lokale Wirtschaft: Regional unterschiedlich ausgestaltetes Backwerk könnte beispielsweise als Steinmeier-Stritzl oder Frank-Walter-Weck reißenden Absatz finden.

Man stelle sich vor: Der Wagentroß fährt vor, in den Moosröschenweg, das Rasengemähe in der Nachbarschaft verstummt

Dem Merchandising wären da keine Grenzen gesetzt: Denken wir nur an bald schon ausverkaufte und als Sammlerstücke begehrte T-Shirts, auf denen vorne ein cooler Bundesadler prangt – und hinten quasi die „Tourdaten“, auch gerne kleinerer Kommunen: 20.6. Büchelkühn, 14.8. 25.8. Breitenlesau, 12.9. Schnarchenreuth. Denn Bürgernähe sollte nicht nach Einwohnern gehen.

Neben Schloss Bellevue und Villa Hammerschmidt könnte also bald schon der traditionsreiche Hotel-Gasthof „Zum wilden Eber“ zum dritten Amtssitz benannt werden. Oder die privat geführte Frühstückspensionen „Haus Henriette“. Man stelle sich vor: Der Wagentroß fährt vor, in den Moosröschenweg, das Rasengemähe in der Nachbarschaft verstummt. Die Dame des Hauses höchstselbst hisst im Vorgarten die Standarte des Bundespräsidenten, Gatte und Kinder stehen ergriffen an der Gabionenwand stramm - das schafft doch sofort ein ganz anderes Demokratiebewusstsein!