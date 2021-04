Ende der Welt - Die tägliche Glosse Statussymbol Privatbibliothek

Die Bücherwand hat ausgedient: Moderne Politiker wie Annalena Baerbock predigen zellulosefrei vor klimaneutralen Mooswänden oder Kletterpflanzen, weshalb die CDU auch das komische Gefühl hat, der Efeu wachse an ihr hoch und weiß, woher die ganzen Misteln in der Krone der SPD kommen. Vorbei die Zeiten, da ein Kardinal Lehmann noch 100.000 Bücher sammelte, was die Baumgrenze in Finnland locker um fünfzig Kilometer nach Süden verschoben haben dürfte. Eine Glosse von Peter Jungblut.

Von: Peter Jungblut