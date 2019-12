Ende der Welt - Die tägliche Glosse Stade Zeit

Ach, du liebe stade Zeit: Es gibt jetzt Discos, in denen es mucksmäuschen still ist. Und lautlose Elektro-Autos, die leise über den Flüsterasphalt rollen. Doch die werden mit eigens konstruierten Motorgeräuschen aufgedonnert. Und für „Plaudertaschen“ gibt es in den Niederlanden neuerdings eine „Plauderkasse“ im Supermarkt. Eine Glosse von Ulrike Nikola.

Ruhe bitte, Ihr Herrn und Fraun, die Ihr einst Kinder wart! Seien Sie jetzt bitte einfach mal still und hören zu! Das hier wird allerdings nicht der Prolog des Nürnberger Christkinds auf der Empore der Frauenkirche, sondern eher ein Plädoyer für die stade Zeit. Denn laut ist sie geworden, die stade Zeit - was bitte ist in der Advents- und Weihnachtszeit noch leise? Man muss das Stade erst wieder erfinden - und zwar an einem Ort, der normalerweise besonders laut ist: In der Disco! Ein Antagonismus par excellence: Im stillen Raum wiegen sich die Besucher auf der Tanzfläche zu einer Musik, die nur sie über einen Kopfhörer empfangen. Die Lautlos-Disco ist sozusagen der letzte Schrei in der stillen Nacht!

Auch außerhalb der staden Zeit wären Stille und Schweigen manchmal herrlich, beispielsweise im Frisörgeschäft: Wenn man nicht notgedrungen den haarspalterischen Ausführungen über die jüngsten Eskapaden im englischen Königshaus folgen müsste. Wenn die Friseurinnen und Frisöre einfach schweigend die alten Zöpfe abschneiden würden, könnte man den Kopf mal wieder richtig frei kriegen. Oder vielleicht sollte man die Kopfhörer aus der Lautlos-Disco ausleihen, als Schallschutz sozusagen. Blöd sind dann beim akkuraten Haarschnitt nur die kreisrunden Aussparungen um die Ohren herum.

Etwas stiller geworden ist mittlerweile auch der Vize in Bayern. Noch vor seinem Amt als Söders Stellvertreter posaunte Aiwanger lauthals Parolen gegen die Stromtrassen. Doch jüngst ist davon nur noch ein leiser Nachhall zu hören. Dieses Phänomen kennen wir aus der Politik von jeher. Doch das wirklich Verrückte unserer Zeit ist, dass wir jetzt die Chance auf mehr Ruhe haben oder hätten - beispielswiese durch Flüster-Asphalt, über den lautlose E-Autos leise hinweg rollen. Doch was tun wir stattdessen? Investieren Unsummen, dass Ingenieure kräftig Lärm entwickeln - nämlich Motorgeräusche passend zur jeweiligen Auto-Marke - damit um Gottes Willen ein Elektro-Porsche nicht etwa klingt wie ein Elektro-Smart - nämlich lautlos.

Ob es an der Plauder-Kasse auch eine Plauder-Tasche gibt?

Für manche Menschen ist es aber das ganze Jahr ziemlich stad, und für sie gibt es in den Niederlanden neuerdings im Supermarkt eine sogenannte Plauderkasse, an der es niemand eilig hat. Im Gegenteil: Wer froh ist, endlich mal wieder mit jemandem ein Wort zu wechseln, kann mit den Kassierern und Kassiererinnen ein Pläuschchen halten. Ob es an der Plauder-Kasse auch eine Plauder-Tasche gibt? Okay, das war jetzt ein Kalauer - aber warum nicht: Eine Alexa-Einkaufstasche, die einen berieselt mit Klagen über´s Wetter und Nachbarschaftstratsch. Vielleicht gehört es ja auch zur staden Zeit dazu, dass man ein Ohr für andere hat - statt, dass sich jeder mit einem eigenen Kopfhörer in der Disco abschottet! Denn wie heißt es in einem der beliebtesten Adventsliedern: „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit!“