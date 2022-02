Ende der Welt - Die tägliche Glosse Spuk im Homeoffice

Es fing alles total harmlos an mit dem Spuk im Homeoffice. Der Bleistift, den ich gerade noch in der Hand gehalten hatte, war plötzlich verschwunden. Als ich vom Kaffeekochen wieder an den Schreibtisch zurückkam, waren meine Unterlagen seltsam durcheinander. An einem anderen Tag: Lag die kabellose Computermaus am Boden. Als sich scheinbar wie von Zauberhand der Herd selbstständig anschaltete und der Rauchmelder kurz darauf auch, fing ich doch an, mir Sorgen zu machen.