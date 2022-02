Ende der Welt - Die tägliche Glosse Spiele ohne Grenzen

Manchmal tauchen mir nichts dir nichts gigantische Zahlen in den Nachrichten auf. Und verschwinden dann wieder. Neulich war es die Zahl 70 Milliarden. 70 Milliarden Dollar. Die Summe, die der Technologie-Konzern Microsoft für den Kauf eines Videospiel-Konzerns namens „Activision Blizzard“ ausgeben will.

Hui, das ist aber viel Geld, oder? 70 Milliarden? 70 Tausend Millionen ist dasselbe, hört sich fast noch mehr an, finde ich. Ich stell mir dann 70 Tausend Millionäre vor. Also eine Stadt wie Kempten im Allgäu. Oder Aschaffenburg. Und da wohnen jetzt mal nur Millionäre. Ja, nur mal virtuell, so zur Veranschaulichung, damit man sich das vorstellen kann. Und die 70 Tausend Millionäre sagen sich dann: Komm, jetzt legen wir mal zusammen. Jeder gibt ne Million und dann kaufen wir was, was wir richtig gut brauchen können.

Ja, ich muss jetzt zugeben, ich kannte das Unternehmen Activision Blizzard auch nicht. Mit Computerspielen hab ich‘s nicht so. Aber die Spiele, von denen hatte ich schon mal gehört: „World of Warcraft“ zum Beispiel, da geht es um eine Parallelwelt mit Avataren, einen schwarzen Tempel und um absurd scharfes Essen – oder so ähnlich. Ziemlich angesagt bei Influencern weltweit. Oder „Candy Crush“, eine Smartphone-App zum Zeitvertreib bei totaler Langeweile. Bodo Ramelow hat das gespielt, auch ein ziemlich angesagter Influencer. Aus einer Parallelwelt namens Thuringia.

Naja und wenn viele mehr oder weniger angesagte Menschen überall in der Welt diese Spiele spielen wollen, dann kann man dafür schon mal 70 Tausend Millionen Dollar zusammenlegen.

Ach übrigens, das Spiel „Candy Crush“ hatte Activision Blizzard nicht selbst entwickelt, sondern 2015 seinerseits für 6 Milliarden Dollar von der Firma King Entertainment gekauft. Eine damals gigantische Summe – war allerdings nicht lang in den Schlagzeilen.

Im Moment läuft ja auch grad so ein verrücktes Spiel. Olympia. Die Winter-Edition. Grafisch fast so ausgeklügelt wie „World of Warcraft“. Tempel und absurd scharfes Essen gibt’s da auch. Und es geht auch wieder um Milliarden Dollar. Und es findet auch in einer seltsamen, von der Realität abgeschirmten Parallelwelt statt. Und bei so Gestalten wie IOC-Präsident Thomas Bach weiß man ja auch nicht, ob der vielleicht längst ein Avatar seiner selbst ist? Ein Bewohner des „Metaversums“ - das neue Lieblingsschlagwort der Tec-Giganten. „Das Universum ist für unsere Visionen zu klein geworden. Wir kreieren ein Metaversum.“

Das ist dann auch der Grund, warum 70 Tausend Millionen ein angemessener Preis für ein paar Spiele ist, denn das Metaversum verspricht noch mehr Spiele in Parallelwelten!

So, jetzt aber mal wieder zurück in die Realität. Ich geh diesem Metaversumsgeschwurbel eh nicht auf den Leim. Ich setz mich heute in den Zug und mache einen ganz realen Ausflug. Ich geh spazieren, am besten in einer Stadt. Kempten zum Beispiel. Oder Aschaffenburg.