Ende der Welt - Die tägliche Glosse Spieglein an der Wand

Spieglein, Spieglein, an der Wand. Vielleicht sagen Sie das auch jeden Morgen, wenn Sie Ihr Badezimmer betreten. Womit klar gestellt wäre: Sie gehören zu den angstfreieren Artgenossen und -genossinnen dieses Planeten. Morgenstund hat ja einiges im Rachen, warum es unbedingt Gold sein musste, wird wohl auf ewig das Geheimnis der römischen Sprichwortklopfer von anno Dunst bleiben.

Manchen Menschen setzt der Morgen-Blick auf ihr vom Schlaf geschundenes Selbst so zu, dass sie prophylaktisch den Spiegel mit Tüchern verhängen, andere wiederum werden philosophisch und versuchen, dahinterzukommen, was sich hinter Spiegel und Spiegelbild verbirgt. Wer bin ich – und bin ich das wirklich. Derlei Fragen auf den Grund zu gehen, kann eine schmerzhafte und kostspielige Angelegenheit werden, mindestens so schmerzhaft wie ein veritabler Sprung in den Spiegel – da muss man zudem siebenjähriges Unglück in Kauf nehmen, neben den Schnitten und Scherben, die so ein Sprung unweigerlich hinterlässt.

Nicht jeder findet im Spiegel eine phantastische Parallelwelt wie Lewis Carrolls Alice mit lebendigen Uhren, Bildern, Schachfiguren und Spiegelinsekten. Aber ganz so aussichtslos und märchenhaft sind abenteuerliche Entdeckungen hinter dem Spiegel keineswegs.

In New York City, der Stadt, die niemals schläft, wobei sich da die Sache mit dem Morgen-Spiegel-Bild im Prinzip erübrigt, hat eine junge Frau einen ungewöhnlichen Luftzug im fensterlosen Bad verspürt. Eine Luft-Spiegelung, eine atmosphärische Fata Morgana, ein frühes Frösteln. Das klingt zunächst wenig magisch, eher nach reinstem Stephen King Horror: Wir wissen ja, dass sich in New York City Ratten, Kakerlaken und Menschen Wohnraum teilen, dass Badezimmer muffigen Abstellkammern gleichen, wobei man selbst dafür horrende Mieten zahlt.

Ein-Zimmer-gleich-Küche-gleich-Bad

Meist sind die Wohnungen so klein geschnitten, dass Ein-Zimmer-Küche-Bad auch genau das bedeutet: nämlich Ein-Zimmer-gleich-Küche-gleich-Bad. Ein Luftzug im fensterlosen Badezimmer verheißt also nichts Gutes. Samantha Hartsoe jedoch ging diesem Luftzug auf den Grund und handelte: sie hängte den Spiegel ab – es muss eine Art Spiegelreflex gewesen sein. Hinter dem Spiegel tat sich ein Loch auf, ein veritabler Hohlraum, kostbare zusätzliche Quadratmeter.