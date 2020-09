Ende der Welt - Die tägliche Glosse SPD-Sommerreise

SPD-Chefin Saskia Eskens war gestern in der Trinkhalle "Am Flöz" in Gelsenkirchen unterwegs, mutmaßlich in der Parteilinken ein Mineralwasser ohne Kohlensäure, in der anderen Hand eine Currywurst ohne Appetit. Zuvor musste sie sich auf ihrer Sommerreise nicht nur Abraumhalden ansehen, sondern auch, wo es richtig abwärts geht: In der nahe gelegenen Indoor-Skihalle. Eine Glosse von Peter Jungblut.

Ja, klar hat es die SPD-Führung nicht leicht: Seit die Partei den Lehrern, Professoren und Beamten in die Hände fiel, wird die Welt allenfalls als Hypothese akzeptiert, oder, um mit Arthur Schopenhauer zu sprechen, seitdem gibt es in der SPD wenig Willen, aber viel Vorstellung. Neuerdings sogar die, Olaf Scholz könnte Kanzler werden, frei nach dem altbekannten Motto „Lebe nicht deinen Traum, bleibe auf deinem Baum“ oder so ähnlich.

Damit sind die bayerischen Sozialdemokraten ja auch weit gekommen, nämlich unter zehn Prozent, und zwar ohne Sauerstoff-Flaschen, nur mit eigenen. Deshalb kommt ihnen ja alles so schön bunt vor. Gut, die meisten Mitglieder gehen davon aus, dass es Kevin Kühnert wirklich gibt, aber ob er sich endlos ausdehnt oder eines fernen Tages doch wieder in sich zusammenfällt, das ist zumindest unter den Delegierten mit Hochschulabschluss und bei den Fans von „Raumschiff Enterprise“ durchaus noch umstritten.

Möglicherweise ein Grund dafür, dass Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter in unserem Teil des Universums Alkohol vorübergehend verbieten wollte – schließlich heißt es Milchstraße. Und wer hat sie mal wieder verschüttet? Saskia Eskens natürlich, die sich einer SPD-Pressemitteilung zufolge gestern Nachmittag auf ihrer Sommerreise durchs Ruhrgebiet in der Gelsenkirchener Trinkhalle „Am Flöz“ rumgetrieben hat, in der Parteilinken vermutlich ein Mineralwasser ohne Kohlensäure, in der anderen Hand eine Currywurst ohne Appetit.

Ist auch kein Wunder: Eskens war zuvor in Bottrop, wo ihr die ganzen Abraumhalden den Blick auf eine eigene Mehrheit verstellten. Und als sie dann endlich oben war auf einem dieser künstlichen Hügel, wo ein beeindruckender Stahl-Tetraeder zum Verweilen einlädt, werden ihr die Kommunalpolitiker mutmaßlich als erstes ganz stolz gezeigt haben, wo es richtig abwärtsgeht, nämlich in der benachbarten Indoor-Skihalle. Spätestens da dürfte sich Eskens nach einer Schneeballschlacht mit Mandatsträgern gesehnt haben, sie geht ihnen ja so gern an den Kragen. Stattdessen musste sie eine Busrundfahrt in Herne absolvieren, und wird sich als Baden-Württembergerin gedacht haben, wenn schon Nordschwarzwald, dann mit Bäumen.

Zum Rauchen gehen ja viele auf den Bindestrich

Unterdessen schaute sich ihr Partei- und Vorsitzenden-Kollege Norbert Walter-Borjans übrigens Dortmund, Düsseldorf und Krefeld an, und überall dürften sich die Genossen einmal mehr gefragt haben, wo nun eigentlich sein Vorname endet und der Nachname beginnt. Zum Rauchen gehen ja viele auf den Bindestrich, gerade im Ruhrgebiet, aber sie wollen die Kippen natürlich nicht auf einem Buchstaben austreten, den der SPD-Chef noch braucht, und das praktische „Nowabo“ darf nur jemand sagen, der unbedingt ausschließen kann, dass es gleichlautende Wohnungsbau-Skandale gab. Bogestra wäre weniger riskant, aber so heißt schon die Bochumer Straßenbahn, und die SPD hat ja gar keine Oberleitung.

Und bevor sich jemand aufregt, dass hier das Ruhrgebiet schlechtgemacht wird: Die Trinkhalle Am Flöz ist ein Lieblingslokal von Helge Schneider. Über den können bekanntlich nicht alle lachen – jetzt hat er mit Saskia Eskens schon zwei Sachen gemeinsam.