Ende der Welt - Die tägliche Glosse Später Ruhm - Armani lobt Merkels Kleidungsstil

Kleider machen Leute, und das gilt natürlich auch für Männer, obwohl die meist keine Kleider tragen, und es gilt auch für die Bundeskanzlerin, die nur zu ausgewählten, unpolitischen Ereignissen wie bestimmten oberfränkischen Festspielen am Roten Main auf dem Grünen Hügel ausladende Gewänder anlegt. Angela Merkel nämlich beherrscht die Kunst des Mimikri sowohl politisch – Anpassung, Aneignung, Annihilation, frag nach bei der SPD – als auch stofflich: Wann immer sie öffentlich in ihrer Kanzlerinnen-Funktion zu sehen ist, trägt sie Hose und Blazer – das Beinkleid schwarz, der Blazer in der Farbe wechselnd, aber immer ohne Kragen. Tagein tagaus: es ist der Merkel-Panzer in der Männerwelt.

Nicht umsonst wurde ihr schon vor langer Zeit der Kosename „wandelnder Hosenanzug“ verpasst. Es gibt vermutlich keine Farbschattierung in pastell oder grell, die nicht im Merkelschen Kleiderschrank hängt. Vermutlich sogar in mehrfacher Ausfertigung. Ein geblümtes Sommerkleid oder ein labbriger Trainingsanzug – an Merkel undenkbar.

An Armin Laschet oder Olaf Scholz übrigens auch. Beim bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder hingegen kann man nie so ganz sicher sein. Und zwar nicht nur im Fasching in Franken. Söder, dessen selbstironische Ader mindestens so ausgeprägt ist wie sein Ehrgeiz, lichtet sich schon mal selbst in einem Trainingsanzug ab, auf dem eindeutig Gebrauchsspuren auszumachen sind, hashtag Fleck.

Eitelkeit ist so ziemlich das Letzte, was man ihr attestieren könnte

Da er jetzt zunächst mal aber eher nicht ins Kanzleramt einzieht, kann er sich auch weiterhin betont casual geben, er riskiert allerdings auch nicht, ins wohlwollende Visier von Modepäpsten wie Giorgio Armani zu geraten. Der hat eben erst die Kanzlerin für ihre Kleidung gelobt. Armani. Der Mann ist 87 und hat schon viel in seinem Leben gesehen: Merkels Stil attestiert er eine ruhige Selbstsicherheit. Armani weiß, wovon er spricht. Er ist selbst ein Meister der puristischen Modekunst, ein Minimalist. Und bekanntlich hält Merkel von Firlefanz, aufgeblasenen Backen und allerlei dröhnendem Macho-Gehabe: nichts

Eitelkeit ist so ziemlich das Letzte, was man ihr attestieren könnte. Daher hat sie auf die Armani-Adelung nicht mit einem Champagner-Selfie und der schreienden Insta-Unterschrift: „Bin jetzt Influencerin“ reagiert, sondern vermutlich eher mit einem etwas ratlosen Achselzucken. Armani wiederum wird wissen, warum er ausgerechnet die modisch reduzierte Bald-Altkanzlerin Angela Merkel und nicht etwa den chronisch gockelnden Schon-Altkanzler Gerhard Schröder gelobt hat.

Es hat vielleicht damit zu tun, dass Schröder erstens Brioni trug und zweitens gegen Ende seines Lebens und unter tatkräftiger Mithilfe seiner Social-Media-affinen und hyperaktiven 5ten Ehe-Frau modetechnisch bankrott gegangen ist. Oder wie man es sonst auch immer bezeichnet, wenn ein Rentner wattierte ärmellose Steppweste über nacktem Oberkörper trägt.