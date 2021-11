Ende der Welt - Die tägliche Glosse SOS! Weihnachten in Gefahr

Da sind die Wunschzettel sehr konkret – und die Wutausbrüche auch, wenn das Christkind das nicht herschafft. Das heißt: Mit dem Christkind hätten die Kinder vielleicht noch Mitleid. Aber sie wissen ja genau, wer für den Schlamassel verantwortlich ist: Die Eltern. Doch dieses Jahr liegt es nicht in deren Macht. Dieses Jahr ist es nicht damit getan, die fiebrige Erkältung wegzudrücken, auf den Jahres-Endspurtstress noch eine Schippe draufzulegen oder zu ignorieren, dass Kurzarbeit und Wegfall von Aufträgen ein Loch in den Geldbeutel gerissen haben. Nein. Dieses Jahr haben die Eltern wirklich ein Problem.

SOS in deutschen Kinderzimmern! Dieses Jahr – sind – die Spielwarengeschäfte: Leer. Also – fast. Um genau zu sein: Überbordend voll. Aber womöglich ist nicht genau das zu kaufen, was auf dem Wunschzettel der Kinder steht. Mit anderen Worten: Ein Desaster. Und warum? Weil immer noch viele Frachtschiffe wegen Corona in den Häfen festsitzen. Seit Monaten. Hunderttausend Seeleute weltweit dürfen nicht an Land. Ihr Zuhause: Achteinhalb Quadratmeter schwankende Kabine. Teilweise ohne medizinische Versorgung. Nun schon fast seit einem Jahr von ihren Familien getrennt.