Ende der Welt - Die tägliche Glosse Sorgerecht für Haustiere

An den Wochenenden muss Wuffi neuerdings sein Hundekörbchen packen und vom Frauchen zum Herrchen umziehen. Denn als Scheidungshund gilt er nicht länger als Haushaltsgegenstand, sondern als „Lebewesen mit eigener Sensibilität“. Haarig wird es dann beim geteilten Sorgerecht, denn wenn so ein Tier zum begehrten Objekt in Lockdown-Zeiten wird oder die Erziehungs-Vorstellung von Frauchen und Herrchen etwas unterschiedlich ausfallen. Eine Glosse von Ulrike Nikola.

Sehr geehrtes Frauchen, sehr geehrtes Herrchen!

Mit diesem Schreiben werden Sie von der zuständigen Scheidungsbehörde darauf hingewiesen, dass Ihre Ehe nun rechtmäßig geschieden ist und das Sorgerecht für Ihren Pfiffi und Ihre Mausi geteilt wird. Die Kosten des Unterhalts, unter anderem für Hundesteuer und Katzenstreu, tragen Sie zu gleichen Teilen. Bei Streitigkeiten wenden Sie sich bitte an die Vermittlungsstelle für Scheidungs-Haustiere oder besuchen Sie eine der Selbsthilfegruppen „Vier-Pfoten-Trennungsschmerz“, „Ein Herz für Scheidungstiere“ oder „Anonyme Tiersucht“. Grundlage dieses Schreibens ist der neue Erlass in Spanien: Geteiltes Sorgerecht für Haustiere. Sie gelten nicht länger als Haushaltsgegenstand, sondern als „Lebewesen mit eigener Sensibilität“.

Hochachtungsvoll, Ihre Scheidungsbehörde.

Soviel also zum bürokratischen Prozedere. Was die spanische Regierung da kürzlich beschlossen hat, könnte im Alltag der Getrennten dann so aussehen: Oh nein, Hektor hat schon wieder die ganze Nacht gejault, weil das Herrchen mal wieder vergessen hat, seinen Kauknochen nach dem Wochenendbesuch einzupacken. Und überhaupt: bei Herrchen darf der Hund neuerdings im Bett schlafen, seitdem dort ein Platz neben ihm frei geworden ist.

Aber wie kann man einen Rottweiler nur so verweichlichen und so verziehen?! Das sieht dem Herrchen wieder ähnlich, so ein Waschlappen! Für den Hund reicht die Hundedecke und da muss auch nicht diskutiert werden, ob die Decke kratzig ist oder müffelt. Wer weiß, wie jetzt das Ehebett müffelt bzw. das Single-Bett mit Hund! Das sollte der liebe Ex-Mann bei der Tinder-Partnerinnen-Suche gleich oben angeben: „Mich gibt´s nur im haarigen Doppel-Pack – Partnerin gesucht für Bett-Teilen mit Hund.“

Das mit den Manieren beibringen war ja schon beim Ex vergebene Liebesmüh!

Und das alles, weil Haustiere plötzlich als „Lebewesen mit eigener Sensibilität“ gelten. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass unser geteilter Hund besonders sensibel ist, so blutrünstig wie er am liebsten jeden Tag den Postboten zerfleischen würde oder seinen Futternapf mit gebleckten Zähnen verteidigt.

Apropos Fressen: Hektor bekommt in letzter Zeit anscheinend an dem Herrchen-Wochenende viel zu viele Leckerlis. Das ist doch alles Berechnung, damit Hektor lieber schwanzwedelnd zum Herrchen geht! Ja klar, und am Frauchen bleibt dann wieder alles hängen: Erziehung und Versorgung, Diätplan erstellen und in die Hundeschule gehen. Aber wie der Herr so sein Gescherr – das mit den Manieren beibringen war ja schon beim Ex vergebene Liebesmüh! Bereits Loriot hielt es für besser, die Menschen an der Leine zu führen.

Da hilft auch keine Tiermediation, sondern nur noch der Anwalt für Tierrecht. Denn für Zeiten des Lockdowns gilt es, den Hund möglichst lange bei sich zu behalten: Zum Gassi gehen darf man schließlich jederzeit das Haus verlassen. Insofern hat das neue spanische Haustier-Sorgerecht doch was Gutes. Wobei die Spanier im Lockdown sogar ein Stofftier an die Leine gebunden haben, um rausgehen zu dürfen.