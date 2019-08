Ende der Welt - Die tägliche Glosse Sommerloch – die Stunde der Vizechefs

So mitten im Sommer scheint manchmal ein wenig die Zeit still zu stehen. Anrufbeantworter geben freundlich Auskunft, dass es einen neuen Termin erst Anfang September gibt. Die Schlangen an der Supermarktkasse sind kürzer und selbst an der Eisdiele gibt es schneller was Leckeres. Und dann sind auch noch die Chefs weg. Der E-Mail Verkehr reduziert sich auf ein konsumfreundliches Maß und was man heute nicht tut, hat meist morgen noch Zeit.

Eigentlich hätten alle ein wenig Zeit, sich zu entspannen. Alle! Nein, einige wenige laufen in dieser Zeit zur Hochform auf. Die Chefs sind weg. Und mit einem großen Sprung geht es rein ins – Sommerloch. Jeder noch so zweifelhafte Vorschlag, garantiert unausgegoren, erblickt gerade jetzt das Licht der Welt. Alles muss raus! Wie beim Sommerschlussverkauf! Kinder ohne Deutschkenntnisse in die Warteschleife! Eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch! Bahntickets verbilligen! Weniger Inlandsflüge für Politiker! Sale! Sale! Sale! Schlussverkauf im Regierungsviertel! Es wartet die Winterware, auch nicht unbedingt Haute Couture, aber zumindest konfektioniert. Und bis dahin muss die Stallwache alles verramschen.

Die Herren Linnemann, Ostendorff, Spiering oder Bartol, und es mag wirklich zu denken geben, dass es immer Männer sind, die sich im Sommerloch tummeln. Aber das nur nebenbei. Jedenfalls sind diese Herren sicher die größten Verkäufer dieser Resteposten. Denn sie wissen eines: Es gibt ein kleines Zeitfenster, mitten im August, wenn die mediale Sonne so günstig steht, dass sie Fraktionsvizes oder agrarpolitische Sprecher bescheint und ganz groß rausbringt. Und dann heißt es: Stehen wie eine eins. Und so kommt dann auch der Rest der Republik aus der Puste.

Die Stallwache außer Rand und Band muss wieder eingefangen werden

Denn dort sitzen im August ja auch nicht selten die Vizes, die diese Debatte wiederum als große Chance sehen und auch groß rauskommen wollen. Und so läuft die Maschine an und irgendwann sehen sich auch die im Urlaub weilenden Chefs angesprochen und schreiben E-Mails oder stellen sich vor eine Kamera. Tenor: Ist ja nicht so gemeint, interessanter Vorschlag, aber zu kurz gesprungen, die richtigen Fragen gestellt, aber im falschen Ton, et cetera pp.

Die Stallwache außer Rand und Band muss wieder eingefangen werden. Ja, hören sie mal her. Seien wir doch froh, dass wir uns diese kurzatmigen Sommerdebatten noch leisten können. Andererseits. Manchmal wird man das Gefühl nicht los, dass die Zahl der Vizes jeden Tag größer wird. Momentan besteht die ganze SPD nur noch aus irgendwelchen Vizes. Und bei den Grünen war Vize sein schon immer ein Zeichen politischer Kultur. Nicht drängeln. Jeder will schließlich mal ran. Ich wollte mich im August entspannen! Ach, heul nicht rum.