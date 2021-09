Ende der Welt - Die tägliche Glosse Sofortprogramm

Nun hat also auch noch Armin Laschet in seinem vergeblichen Bemühen das „Sofortprogramm“ entdeckt, dabei wissen wir aus eigener Erfahrung, dass jedes „Sofortprogramm“ anders als sein aufmerksamkeitsheischender Aktionsgestus nur Ausdruck purer Verzweiflung ist. Aber er könnte sich ja Rat holen beim Verein Bayerische Christbaumanbauer, sie ist ein Inbegriff für Hoffnung und Beständigkeit. Eine Glosse von Georg Bayerle.

Nun hat also auch noch Armin Laschet, der in allen Fluten und Stürmen bisher so gelassen schien, dann eine ungeahnte Kampfnatur ausgepackt hat, in seinem vergeblichen Bemühen das „Sofortprogramm“ entdeckt; um zu retten, was doch nicht mehr zu retten ist.

„Sofort“, also unverzüglich umsetzen, das klingt nach Durchschlagskraft, Bedeutung und neuer Initiative. Aber ach, warum ist er nur nicht früher drauf gekommen? Der Stichtag 26.September war ja kein Geheimnis. Tag für Tag über Monate wäre Zeit für gute Ideen und Inhalte gewesen. Und jetzt legt das „Sofortprogramm“ auch noch die Defekte im eigentlichen Wahlprogramm offen. Selbst der Anschein von langem Atem und gelassener Hartnäckigkeit löst sich in Luft auf.

Sogar die Linke hat den Kanzlerkandidaten abgehängt: die hat schon vor einer Woche ein „Sofortprogramm“ vorgelegt. Wie übrigens vor geraumer Zeit auch die Grünen und das Umweltministerium.

Es gibt „Sofortprogramme“ für Gebäude und Elektromobilität und wir denken an verzweifelte abendliche Lerneinheiten mit den Kindern, das sogenannte „Sofortprogramm Schulaufgabe“; an eilends aufgegabelte Schnittblumen – das „Sofortprogramm Schwiegermutter“, oder die Gurkenscheiben auf verquollenen Augen, wenn am Wochenende wieder durchgefeiert wurde – „Sofortprogramm Bloody Monday“.

Jedes "Sofortprogramm" ist nur Ausdruck purer Verzweiflung

So hangelt sich unsereiner durchs Leben und wir wissen aus eigener Erfahrung, dass jedes „Sofortprogramm“ anders als sein aufmerksamkeitsheischender Aktionsgestus nur Ausdruck purer Verzweiflung und vergeblichen Bemühens ist. Oder wie soll man über die Deutsche Bahn urteilen, die mittels „Sofortprogramm“ den „Turbo für attraktive Bahnhöfe“ gezündet hat.

Der innere Widerspruch ist da so groß, dass grundsätzliche Zweifel an diesem Begriff entstehen, der historisch wohl auf Willy Brandt zurückgeht, der 1970 ein „Sofortprogramm zum Umweltschutz“ auf den Weg gebracht hat. Nun, es kam der saure Regen, die Nadeln fielen von den Bäumen, ganz ohne Sofortprogramm, aber mit konsequenter Luftreinhaltung wurde das Aussterben von Tannen und Fichten abgewendet. Und so erfreut uns die Nachricht des Vereins Bayerische Christbaumanbauer, dass die Nadelhaltbarkeit in diesem Jahr dank des vielen Regens sehr gut ist.

Kaum eine Branche ist derart Ausdruck von Hoffnung und Beständigkeit wie die des Christbaumverkaufs. In schöner Regelmäßigkeit setzt sie ab dem Spätsommer kleine Werbebotschaften in die Luft, die unsere Kauflaune und Vorfreude anheizen, bis wir dann sogar den Zweitbaum aufstellen, denn das ist der allerneueste Trend. Den Trend bei der Zweitstimme wird auch das neueste Sofortprogramm eher nicht verändern.