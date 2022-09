Ende der Welt Söder meets Schwarzenegger - der fränkische Terminator

Als Arnold Alois vorgestern gefragt wurde, wofür ihm Markus Thomas Theodor einen Bayerischen Fernsehpreis überreiche, sagte er: „Keine Ahnung.“ Damit blieb er ein Wort unter seinen legendären Sätzen von 1984: „I´ll be back“ – und: „Fuck you asshole“. Damals, zum Kinostart von TERMINATOR schrieb ein Kritiker: keiner könne eine Maschine so spielen wie Schwarzenegger. Nun – dafür wurde er auch achtmal nominiert – als schlechtester Darsteller.

Apropos Darsteller u n d Testosteron: Söder bewundert ihn. Freilich nicht in Zwei Wort Sätzen, das ist Markus Sache nicht. Und überhaupt ist das so eine Sache mit dem Nacheifern – zu Mister Universum Zeiten, als Arnie 23 war, nach seiner ersten Filmrolle in: HERKULES IN NEW YORK, notierte man unterm Wettkampf: Oberarmumfang 56 cm, Brust 145, Taille 86, Oberschenkel 72, Wade 51. WOW. Bleiben noch die 106 Kilo bei 1,88 Körpergröße … gut, da könnte Markus mithalten, er misst sogar 1,94. Hat aber - anders als Arnie - noch nicht gebeichtet, anabole Steroide genommen zu haben, auch wenn viele Äußerungen der Vergangenheit darauf hinweisen, dass er sich zumindest rhetorisch an ein Arnie Credo hält: PUMPING IRON.

Wenn das aber wider Erwarten die Umfragen zu wuchtig nach unten haut: FRESSING KREIDE. Das wiederum ist Schwarzeneggers Sache nicht – er steht bald lebenslang zur Todesstrafe – schließlich hatte CONAN, DER BARBAR damit ja auch kein Problem.

Allerdings ernährt sich unser einstiger Barbar seit sechs Jahren nahezu vegan – ob das der Markus weiß?

Das Zelt tobte und seine Freundin strahlte, im Dirndl, übrigens eine Krankengymnastin. 27 Jahre jünger. Markus und seine Karin trennen grad mal sechs Jahre. Aber das soll kein Grund sein, Hasta la vista Baby, zu rufen.

So, die Cineasten unter uns warten auf die Auflösung des Cliffhangers – wofür hat Arnold nun den Ehrenpreis des bayerischen Fernsehpreises bekommen, vom Markus? Angeblich für sein neunminütiges Video gegen den Überfall Rußlands, das weltweit millionenfach angeklickt wurde. Aufgenommen daheim, in Sichtweite von Hollywood.

In Wahrheit aber wohl für den Satz: „I´ll be back“.