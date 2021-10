Ende der Welt - Die tägliche Glosse Sodom, Gomorra und der Meteorit

Die Forschungen vor Ort haben schon im Jahr 2005 begonnen. Seither graben Archäologen bei Tell-el-Hammam am Roten Meer, in Jordanien, nach den Resten der Städte Sodom und Gomorra. Ein alttestamentarisch zorniger Gott hat diese beiden Lasternester rund 3600 vor Christus vom Antlitz der Erde getilgt, wie uns die Genesis verrät, unter einem Regen aus Feuer und Schwefel. Aber anstatt sich die Sage Mahnung und Memento sein zu lassen und weiter nicht nachzufragen, suchen völlig verweltlichte Wissenschaftler nach „natürlichen“ Gründen dafür, was durch jahrtausendalte Weitergabe vom Mythos zum literarischen Topos gedieh.

Mag sein, dass Ötzi, ein alpiner Lot, deswegen auf Gletscherhöhe geflohen war

Übrigens haben schon 2008, drei Jahre nach Beginn der Grabungen am Roten Meer, zwei britische Astronomen eine hochinteressante These zum Meteoriten von Sodom vorgelegt: Laut Mark Hempsell und Alan Bond ist zu besagtem Zeitpunkt ein Asteroid nahe dem heutigen Ort Köfels in den Ötztaler Alpen eingeschlagen und wie ein Feuerball weiter Richtung Norden gerollt. Der Rauch und alle anderen Reststoffe des Aufpralls aber bogen sich in der Erdatmosphäre zurück Richtung östliches Mittelmeer und richteten dort die biblischen Verheerungen an. Mag sein, dass Ötzi, ein alpiner Lot, deswegen auf Gletscherhöhe geflohen war.