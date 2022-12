Ende der Welt - Die tägliche Glosse So schön ist Grau

Wenn Sie jetzt mal so aus Ihrem Fenster schauen, was sehen Sie? Also ich meine jetzt nicht so konkret, einen Baum, eine Straße oder die drei hingeworfenen Kinderfahrräder. Mehr so himmelwärts? In vielen bayerischen Regionen sehen sie Grau. Und wissen sie was für ein Glück Sie haben? Denn Grau ist total in und aktuell die Lieblingsfarbe der Deutschen.