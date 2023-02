Ende der Welt - Die tägliche Glosse Sitzengelassen und steckengeblieben

Nachfolgemodell Boris Pistorius

Gut, kommt auch schon mal vor, dass sich Ingenieure nach unten verrechnen und neu bestellte Politiker ihre Ämter nicht ganz ausfüllen. Christine Lambrecht war ja so ein Fall: Sie passte zwar in den Tunnel, aber es wurde nie wieder hell, was Passagiere auch nicht gerade schätzen. Jetzt haben sie das Nachfolgemodell Boris Pistorius auf die Schiene gesetzt und hoffen inständig, dass er wenigstens für den Frieden bremst, wenn schon nicht für die SPD. Klar wäre es immer besser, alle Unterlagen noch mal auf die genauen Maße zu überprüfen, bevor eine Neuentwicklung in Serie geht. Aber wer im Leben noch was vorhat, denkt halt zuerst an den Großen Bahnhof und nicht an die Tunnel, außer vielleicht bei Stuttgart 21.