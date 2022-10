Ende der Welt - Die tägliche Glosse Sitzenbleiben

Arbeitsgruppen jeder Art greifen immer mehr um sich. Wir alle sitzen offenbar gern, an langen Tischen, runden Tischen, eckigen Tischen. Nur heißen Sitzungen nicht mehr Sitzungen, sondern Initiativ-Gruppen, Innovationsmeetings oder sonst wie. die Treffen werden immer länger, immer häufiger und immer schwieriger – und immer kälter. In jedem öffentlichen Gebäude gilt ja derzeit die 19-Grad-Regel. Da sind kalte Füsse und kalte Händchen programmiert, beim Sitzen. Eine Glosse von Uwe Pagels.

In Deutschland wird gern gesessen – nicht gegessen, also, das auch, sogar im Sitzen, normalerweise. Ist aber nicht das Thema, es geht ums Sitzen. Lange sitzen, eigentlich sogar sitzenbleiben. An runden Tischen, an eckigen Tischen, gern auch mal an ultralangen Tischen, die sind dann meist oval. Die Zusammenkünfte heißen Initiativgruppen, Findungskommissionen, Kontakt-Meetings, Turnaround-Treffen oder was immer sie wollen. Da ist der Phantasie kaum eine Grenze gesetzt, Hauptsache, es klingt wichtig und vorwärtsgewandt.

Vorwärtsgewandt ist allerdings gar nicht so einfach, in diesen Tagen. Im Kanzleramt zum Beispiel hat sich gerade so eine Art Ampel-Initiativgruppe, bestehend aus den Ministern Lindner und Habeck, sowie, sozusagen als Gruppenleiter, Kanzler Scholz, höchst zögerlich vorwärtsbewegt.

Es soll ziemlich hitzig zugegangen sein, wegen der Atomkraft. Man wüsste jetzt gern, ob der Laufzeitverlängerer Lindner mit Brennstäben herumgefuchtelt hat, so wie seinerzeit Luke Skywalker bei Star Wars, oder ob Reservebetriebsvorhalter Habeck mal eben ein Glas Kühl-Wasser trinken musste, um sich zu beruhigen. Tatsächlich hatte der Kanzler mit Verlängerung der Sitzung unter seiner Leitung gedroht - eine schwere Strafe für alle. Und es kam noch schlimmer, gestern abend: Mit Olafs Richtlinienkompetenz. Jetzt ist er ein Basta-Kanzler. So kann man Sitzungen also auch beenden – allerdings muss man dazu eben Kanzler sein – und wer will das schon.

Die Empfehlung von uns: Scholz sollte Streithähne auf jeden Fall weit auseinandersetzen. So ein 7 – Meter Tisch nach Putins Vorbild wäre eine Option, das Kanzleramt in Berlin soll ja ohnehin vergrößert werden.

Nun gilt ja in Behörden, und auch das Kanzleramt in Berlin ist zweifelsfrei eine Behörde, diese 19 Grad-Regel. Es wird also, gerade bei langen Sitzungen, reichlich kalte Füße geben. Und eiskalte Händchen auch.

Besser wäre, wenn sich Sitzungsteilnehmer und Teilnehmerinnen schleunigst nach Hause begeben

Findige Geschäftsleute bieten inzwischen diverse Produktionen an, um sich auch in solchen Situationen, an großen Tischen, warm zu halten. Heizdecken sind eine Option, wobei man sich Finanzminister Linder nur schwer mit einer kleinkarierten Heizdecke über den Oberschenkeln vorstellen mag. Habeck schon eher. Oder, neue Kreation, Teelichtöfen auf dem Konferenztisch. Das sind eigentlich umgedrehte Blumentöpfe mit Sockeln, in die man eben Teelichter hineinstellt. Vorteil: Erleuchtung garantiert. Nachteil: Sauerstoffmangel und Brandgefahr. Vorsorglich hat der Feuerwehrverband schon mal gewarnt. Und ob Olaf Scholz nun besonders souverän mit einem 10 Kilo-Trockenschaumfeuerlöscher umgehen kann, wenn‘s brennt, sei dahingestellt. Da muss man ja schnell handeln, ohne vorher eine Initiativgruppe einzurichten.

Besser wäre, wenn sich Sitzungsteilnehmer und Teilnehmerinnen schleunigst nach Hause begeben, zwischendrin ein paar sportliche Übungen absolvieren (das hält warm), zu guter Letzt was Richtiges arbeiten und auf vernünftige Gedanken kommen.