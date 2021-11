Ende der Welt - Die tägliche Glosse Sinnsprüche - was du heute kannst besorgen ...

Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Aber warum eigentlich nicht? Und warum soll man überhaupt aufhören, wenn es am schönsten ist? Also ich höre bestimmt nicht auf und leider Thomas Gottschalk auch nicht. Eine Glosse von Astrid Himberger.

Haben sie heute Morgen schon was besorgt? Nein, noch nicht. Naja, entschuldigen sie mal, es ist fast halb neun und sie haben noch nichts besorgt? Und das wo wir doch alle wissen, was du heute kannst besorgen, dass verschiebe nicht auf morgen. Ja, Sinnsprüche sind was ganz Tolles.

Das dachte sich letztens auch meine Bekannte und war so freundlich mir einen dieser Abrisskalender mit lauter Sinnsprüchen zu schenken. Danke nochmal dafür. Spaßeshalber reiße ich nun jeden Tag einen Spruch ab, lese mir den nächsten durch und überlege, warum auch der gar keinen Sinn ergibt. Und ich sage ihnen, da sind echt viele sinnbefreite.

Neulich stand da beispielsweise: „Falle viermal hin und stehe fünfmal auf“. Ja, das ist schon eine Herausforderung, im Stehen aufzustehen. Schön auch: „Lebe dein eigenes Leben und nicht das der anderen“. Das bitte schön, will ich wohl auch meinen. Denn es kann ja nicht sein, dass da einfach jemand herkommt und sagt, bitte schön, jetzt lebe ich mal dein Leben. Gut er kann natürlich meine Arbeit haben und gerne auch unser Laub vom Hof fegen, aber der Rest ist schon mein Leben.

Ein Spruch, der sich mir wiederum noch nie erschlossen hat, ist folgender: „Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören“. Warum? Wenn ich beispielsweise mit einer Latte Macchiato in der Sonne liege und es mir gut gehen lassen, warum sollte ich damit aufhören? Weil arbeiten, putzen oder einkaufen gehen schöner ist? Nein, ich bleibe natürlich solange liegen, bis es nicht mehr am schönsten ist, weil ich beispielsweise Hunger habe und etwas essen möchte.

Hat Tommi keine Couch zu Hause, auf der er mit ein paar Freunden sitzen kann?

Blöd ist nur, wenn für mich das, was ich gerade tue am schönsten ist, aber vielleicht nicht für die anderen. Und schon sind wir bei Samstagabend, Wetten dass und Thomas Gottschalk. Und vielen Fragen: Warum macht der das? Hat Tommi keine Couch zu Hause, auf der er mit ein paar Freunden sitzen kann? Oder hat er keine Freunde, die zu ihm nach Hause kommen wollen? Und warum um Himmels Willen haben sich das am Samstag fast 14 Millionen Menschen angeschaut? Hatten die nichts Besseres zu tun?

Das ZDF denkt jetzt ja ernsthaft darüber nach, ob Thomas Gottschalk nicht weitermachen soll. Es hat doch alles ein Ende, nur die Wurst hat zwei, und Thomas Gottschalk offensichtlich überhaupt gar keins? Oh mein Gott.