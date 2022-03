Ende der Welt - Die tägliche Glosse Christian auf einen Streich

Es war einmal… ein tapferes Schneiderlein, dem es in seiner Märchenwelt zu eng und vor allem zu langweilig wurde… Mein Gott, wer will schon immer und immer wieder Riesen abmurksen, auf das Geheiß des Königs vom Aussterben bedrohte Einhörner ranschaffen oder Prinzessinnen beglücken?! Also entschloss sich das tapfere Schneiderlein durch ein magisches Tor in die reale Welt zu wechseln.

Er selber findet seine Karriere wahrscheinlich märchenhaft

Aber gemach, liebe Generationen Praktikum und X-Y-Z… Ihr könntet ja auch sagen: OK Boomer Streich, vielleicht können wir von dir Märchenonkel ja auch was lernen. Zum Beispiel, dass Gewalt und Bosheit, Rache und Verrat nicht nur im Tapferen Schneiderlein vorkommen, sondern auch in der Realität. Dass es so bürgerliche Moralkacke wie Fleiß und Ehrlichkeit nicht nur im Märchen gibt. Und hey: vielleicht hat der Mann ja auch versteckte Talente, die New York Times nennt ihn ja schließlich den „Philosopher of the black Forrest“. Und so mögt ihr dann leben, als Generation Streich, lösungsorientiert und zielstrebig bis ans Ende eurer Tage. Außer ihr habt auch das Rumpelstilzchen-Gen abbekommen…