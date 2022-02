Ende der Welt - Die tägliche Glosse Sind Blogger die besseren Tagebuchschreiber

Was früher das geheime Tagebuch war ist heute der öffentliche Blog. Selbstvergewisserung made in 2022. Und dafür gibt es sogar Preise. Jetzt auch nominiert: Gesundheitsminister Karl Lauterbach! Eine Glosse von Johannes Marchl.

Was ist ein Blogger? Ich stelle diese Frage aus gegebenem Anlass, den ich gleich noch enthüllen werde… Aber nochmal. Was ist eigentlich ein Blogger? Wer im Internet sein Wissensheil sucht erfährt: Ein Blogger oder eine Bloggerin ist eine Person, die einen Blog betreibt. Vielen Dank. Im Englisch-Lexikon – ebenfalls Internet - wird to blog mit „bloggen“ übersetzt. und „Blogger“ mit „Blogger“.

Dann bringe ich aber doch nach knallharter Recherche in Erfahrung, dass ein Blog eine Art öffentliches Tagebuch ist. Öffentliches Tagebuch… Ist das jetzt nicht ein Widerspruch in sich selbst? War unser Tagebuch nicht in unserer Jugend eben genau nicht für die Öffentlichkeit – sprich Mutter und Vater plus zwei Schwestern – bestimmt?!

In seiner anspruchslosen „Mittwoch, 2. Februar, heute war wieder dieses Mädchen im Bus, mit der ich am liebsten … würde -Prosa? Wären heute Franz Kafka, Charles Baudelaire und Giacomo Leopardi tatsächlich Blogger? Und vielleicht nominiert für die Goldenen Blogger des Jahres – die ältesten Social Media Preise Deutschlands.

Müssten antreten gegen Koryphäen wie die Bochumer Dachdeckerin Chiara in der Kategorie Berufsbotschafterin. Gegen Oberstudienrat Bob Blume auf TikTok? Oder gegen Karl Lauterbach. Der Gesundheitsminister nominiert in der Unterkategorie „Twitterer des Jahres“.

Der bietet übrigens gerade Joshua Kimmich an, dass er ihn persönlich impfen würde. Wie er es schon bei Freunden und Familie getan habe, unter anderem seiner Tochter. Hat er allerdings nicht auf Twitter gebloggt – wenn man das so sagt – sondern schnöde in einem Interview mit der „Bunten“ verlautbart. Die Bunte ist überhaupt sowas wie sein öffentliches Tagebuch in der analogen Welt. Im März hat er ihr verraten: „zum kompletten Glück fehlt mir eine liebevolle Frau“. Wenn das mal kein „Liebes Tagebuch“-Eintrag ist.

Überhaupt: dieser Lauterbach! Der ist schon ein Phänomen! In Vor-Blogg-Zeiten – also früher - hätte man ihn als „Hans-Dampf in allen Mediengassen“ beschrieben. Eigentlich ja Gesundheitsminister, das darf man ja immer nicht vergessen. Dazu aber Buchautor, jüngstes Werk – hört, hört: „Bevor es zu spät ist“. Wahrscheinlich ein dystopisches Coronakel. Plus: Genesenenstatusverkürzer. Impfpflichtjunkie. Schlagzeilenmonster – „Lauterbach erkältet – Maischberger muss umplanen“. Und seit gestern eben auf der Shortlist für den Goldenen Blogger in der Kategorie Twitterer des Jahres.