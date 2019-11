Ende der Welt - Die tägliche Glosse Siegerpose am Tag der Wiedervereinigung

Vor 30 Jahren ist sie gefallen, die Mauer. Doch die „Trümmer“, die dabei auf beide Seiten gefallen sind, warten noch Vielerorts darauf weggeräumt zu werden. Wenn nicht, stolpert die Wiedervereinigung so lange, bis sie sich schließlich beide Beine bricht und endgültig liegen bleibt. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Nichts wie weg. November, das ist die beste Zeit um in Urlaub zu fahren, sagt die Reisebranche. Da ist’s überall leer. Da gibt’s günstigste Angebote. Und Sie haben noch einen weiteren Vorteil: Sie sparen sich den 9. November. Der Tag, an dem die Deutschen alles auf einmal sind: Hoffnungsfrohe Weimarer Demokraten, grausigste Nazis und freudentrunkene Mauerstürmer.

Heuer sind wir in erster Linie letzteres, weil sich der Mauerfall zum 30. Mal jährt und die Mauer damit bereits zwei Jahre länger weg ist, als sie überhaupt gestanden hat. Wenn das kein Grund zum Feiern… Also ich weiß nicht. Dass da jetzt nach drei Jahrzehnten noch immer die ganzen schrägen Geschichten vom Verbrecher- und Unrechtsstaat DDR erzählt werden, dessen 17 Millionen Bewohner 28 Jahre lang verzweifelt an der Mauer hingen mit dem einzigen Wunsch „wir wollen hier raus!“, weil sie gezwungen waren, zwischen Stacheldraht und Minenfeld ein trostloses Dasein zu fristen, was soll das?

Das ist die Geschichtsschreibung der Sieger, die mit zunehmendem Abstand zu den Ereignissen erheblich an Lächerlichkeit gewinnt. ich zitiere: „Dass wir nicht nach Amerika reisen konnten sondern nur nach Ungarn oder Bulgarien hat nicht jeden Tag bestimmt!“ Wer das sagt? Wenn ich mir die Fernsehprogramme der letzten Wochen anschaue, dann kann das nur ein unverbesserlicher Ostalgiker sein, einer der die DDR in der Rückschau verklärt, weil er mit seinem heutigen Leben unzufrieden ist. Ein Wutbürger und AfD-Anhänger. Und wer hat’s jetzt gesagt? Die Bundeskanzlerin. Diese Woche, im großen Interview. Öha. Ist die Mutti am Ende ein Fall für den Verfassungsschutz?

Es ist wohl eher der klägliche Versuch, sich an verlorene Wählerschaft im Osten ranzuwanzen, aber es klingt ehrlich und das ist nicht schlecht

Das dann doch nicht. Es ist wohl eher der klägliche Versuch, sich an verlorene Wählerschaft im Osten ranzuwanzen, aber es klingt ehrlich und das ist nicht schlecht. Statt uns zum gefühlt hundertsten Mal die Räuberpistolen von illegalen Fluchten in Ballons, Koffern oder selbstgegrabenen Tunnels aufzutischen wäre es höchste Zeit, mit derselben Verve darüber zu reden, wie scheißegal den meisten hier im Westen die DDR war. Wie geldgeil die Kohl’schen Wiedervereinigungsprofiteure an der Mauer drauf gelauert haben, den Osten über den Tisch zu ziehen und wie genervt wir waren, als vermeintliche „Zonenzombies“ über unsere Läden hergefallen sind.

Noch was hat die Kanzlerin gesagt, im Interview: Dass es ein ganz normales Leben gab in der DDR, mit Freude, Trauer, Liebe, Glück, Pech und - Achtung - Vorsicht vor dem Staat. Heute vertraut der deutsche Durchschnittsmichel seiner Obrigkeit so blind, dass jeder kritische DDR‘ler gesagt hätte: Der muss bei der Stasi sein.

Eben alles eine Frage der Perspektive.