Ende der Welt - Die tägliche Glosse Sich warm anziehen und alles winterfest machen

Indirekte Kommunikation kann an so mancher Stelle durchaus hilfreich sein – „durch die Blume“ kann man nicht nur den Garten des Nachbarn kritisieren, sondern auch den Modegeschmack von Mantelsuchenden. Eine Glosse von Heike Simon.

Vieles lässt sich „durch die Blume“ sagen – selbst jetzt im Herbst. Immerhin blühen noch Hortensien, Dahlien, Herbstanemonen, so manche Rose und der Storchenschnabel. Das reicht für indirekte herbstliche Kommunikation, zumal über den Zaun, beim Garteln in der Oktobersonne: „Frau Nachbarin, Kompliment, ihr Buchs scheint dem Zünsler tapfer zu entkommen. Wie machen Sie das nur? Mit Gift? Ein Wunder! Bei der Ansteckungsgefahr! Nirgends mehr ein gesunder Busch. Nur der Ihre. Unglaublich. Den meinen musste ich endgültig rausholen. Da hilft nichts mehr. Und wo ich Sie gerade sehe: auch ganz erstaunlich, wie Ihr Holler dieses Jahr hochaufgeschossen ist. Dem gefällt der Platz so nah an meinem Gartenzaun.“

Wir übersetzen: Frau Nachbarin, alles was recht ist: Kümmern Sie sich doch a bisserl mehr um Ihren Garten und denken Sie auch an den meinen. Jetzt ist’s an der Frau Nachbarin, durch die Hortensie zurück zu kommunizieren – in etwa so: „Wie nett, Herr Nachbar, dass Sie das bemerken! Auch ich bin überrascht. Aber unter uns: der Befall ist minimal, ich behalte den Zünsler schlicht im Auge – und wenn der Holler Sie nicht stört: wie schön, dann freuen wir uns gemeinsam auf den Duft der Dolden im nächsten Jahr!“ Irgendwie sieht der Nachbar jetzt ein wenig fassungslos aus, ganz so, als kann er nicht verstehen, dass die Nachbarin nicht verstanden hat. Vielleicht sind zu viele Blumen im Weg.

Am Morgen im Büro blühen keine Blumen, dafür aber rote Schniefnasen und Augen. Die Geschäftsleitung ist - in ihrem ersten Intranet-Artikel der Woche - voll des Lobes für den Betriebsarzt und dessen unermüdlichen Anti-Influenza-Einsatz. Die Aktion „Grippe-Impfen leicht gemacht“ läuft bereits auf Hochtouren. In den kommenden Wochen können alle Mitarbeitenden während des Arbeitstages auf einen kleinen Sprung beim Doktor vorbeischauen, ganz unproblematisch und ohne Anmeldung, um sich impfen zu lassen. Gemeinsam gegen Influenza.

Wir übersetzen: Lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, wir erwarten von Ihnen, gesund zu bleiben. Aufgrund der von der Geschäftsleitung zur Verfügung gestellten kostenlosen Impfung gegen Influenza, gibt es keine Grund in diesem Herbst Grippe-krank zu werden. Alles klar? Wir zählen auf Sie!

Lieber mit, als durch Blumen

Die Mitarbeitenden lutschen Hustenbonbons, nießen in die Armbeuge und überlegen, im Kommentarfeld diplomatisch darauf hinzu weisen, dass die Impferfolge letztes Jahr größtenteils ausgeblieben sind. Durch die Blume: Das könnt ihr Euch sparen. Wir werden trotzdem krank. Herbstzeit ist Grippezeit.

Um dennoch der drohenden Influenza auf herkömmlicher Weise zu entkommen, steht der Kauf eines warmen Mantels an. In der Boutique des Vertrauens reicht die engagierte Verkäuferin das inzwischen sechste Modell zur Anprobe, begutachtet und erklärt: „Also, wenn Sie nächste Woche nochmal vorbeischauen wollen, wir bekommen da erneut einen Schwung noch viel schönerer Ware!“

Wir übersetzen: Lassen Sie es. Sie sehen fürchterlich aus in diesen Mänteln. Wie gut, dass sie es durch die Blume sagt.

Von so viel indirekter Kommunikation ermattet, treten wir den Heimweg an. Schließlich wartet der Lebensgefährte. Die Wohnung ist leer. Auf dem Tisch steht ein herbstlicher Blumenstrauß. „Ich musste nochmal dringend ins Büro. Tut mir leid. Wird spät. Ging nicht anders.“ Na, wenigstens nicht durch, sondern mit Blumen.