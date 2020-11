Ende der Welt - Die tägliche Glosse Shoppen bis der Arzt kommt

Auch ohne Pandemie ist das moderne Leben alles andere als einfach – weil wir uns so viele Dinge anschaffen müssen, die uns das Leben erleichtern! Jetzt aber gilt erst recht: Wenn wir die derzeitige Krise meistern wollen, dann müssen wir einkaufen gehen! Der Laden muss laufen! Noch immer geben viel zu wenig Menschen Geld aus, das sie nicht haben, um Dinge zu kaufen, die sie nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen… Eine Glosse von Thomas Koppelt.

Na endlich! Vorsichtiger Optimismus macht sich breit. Nächste Woche könnte in den USA der Antrag auf Zulassung eines Corona-Impfstoffs gestellt werden. Zu spät für Trump, aber gerade noch rechtzeitig, um uns emotional bei der Stange zu halten.

Es bleibt derzeit ja so vieles auf der Strecke: die innige Umarmung, der beherzte Handschlag, das gesellschaftliche Leben, der Italiener um die Ecke, Kino, Kunst, Kultur und Bildung - die Hoffnung darf nicht sterben, auch nicht zuletzt. Wenn wir die Krise meistern wollen, dann müssen wir optimistisch bleiben. Und wer verkörpert wie kein Zweiter die Kraft des positiven Denkens in der deutschen Politik? Richtig, Bundeverkehrsminister Andreas Scheuer. Er weiß: Egal wie sinnlos, undurchführbar oder rechtlich bedenklich ein Traum auch erscheinen mag, es lohnt sich immer, groß zu denken! Dass da auch mal was danebengeht. Geschenkt!

Apropos geschenkt: Scheuers aktueller Vorschlag ist die Abwrackprämie für LKW. Und wieder mal ist es eine Premium-Idee: Wenn wir die Krise meistern wollen, dann müssen wir mehr Lastwagen kaufen! Raus mit dem Geldbeutel! Shoppen Sie, bis der Arzt kommt! Der Laden muss laufen, sonst läuft gar nichts mehr. Es muss ja nicht unbedingt ein Nutzfahrzeug sein. Vielleicht besorgen Sie sich endlich mal einen Fernseher für’s Klo. Mobiltelefone kann man auch nicht genug haben. Schließlich hat man eines immer gerade stummgeschaltet irgendwo verlegt.

Shoppen, shoppen, shoppen! Kaufen Sie ein. Sonst sind wir verloren! Konsum ist erste Bürgerpflicht. War es übrigens auch vor Corona schon. Denn Wachstum kann es ohne Wachstum einfach nicht geben. Und dass es Wachstum geben muss, daran zweifeln nicht mal die Kommunisten.Beim chinesischen Amazon-Rivalen Alibaba ist gerade der "Singles Day" über die Plattform gegangen, das größte Online-Verkaufsspektakel der Welt. Eine Rabattschlacht, in deren Verlauf 56 Milliarden Dollar den Besitzer gewechselt haben. Wie bitte? Weniger ist mehr? Ja, manchmal vielleicht. Manchmal aber ist weniger auch einfach nur weniger und mehr mehr. Deshalb: Weg mit dem „Black Friday“! Wenn wir die Krise meistern und das schwarze Jahr 2020 vergessen wollen, dann brauchen wir ein „Black Year“ 2021! Her mit den Ganzjahres-Rabatten!

Wer nichts kauft, der hat nichts

Bestellen Sie jetzt, bereuen können Sie später! Wer nichts kauft, der hat nichts. Der Kreislauf der Waren und des Geldes ist das, was unsere Gesellschaft im Innersten zusammenhält. Und shoppen ist demokratisch: Es ist generations-, konfessions- und klassenübergreifend. Kaufen kann jeder: ob alt oder jung, ob Christ oder Moslem, ob reich oder ar… Na gut, so weit geht es dann doch nicht. Aber keine Religion ist ohne Fehler, auch der globalisierte Kapitalismus nicht.