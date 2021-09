Ende der Welt - Die tägliche Glosse Seriöse Sommerfragen

Gefühle zu zeigen oder gar über solche zu sprechen, ist ein heikles Thema. Zeigt man zu viele Gefühle, ist man das, was ein gewisser Martin Schulz einmal über sich gesagt hat, ein „Emotionsbrötchen“. Zeigt man zu wenige, ist man im besten Fall so etwas wie Terminator, eine leblose Erledigungsmaschine.

Deshalb ist es natürlich sehr praktisch, dass es in den Messanger-Diensten diese sogenannten „Emoticons“ gibt. Selbst wenn ein Witz in irgendeiner Gruppe noch so dünn war, ein grinsendes Smiley kann man allemal schicken, sieht ja keiner, dass man in Wirklichkeit gar nicht gelacht hat.

Klar ist, dass die neue Seriosität des Volkssports Fußball ausstrahlen wird

Offen ist, was uns das sagen soll, wenn der gute alte Fußballsport jetzt „seriös“ wird. Ist das ein weiterer Schritt zu einer Domestizierung der Fankurven mit dem Ziel, dass künftig Fans Tore ihrer Mannschaft nicht mehr mit „Schalalalalla“ feiern, sondern mit einem kenntnisnehmenden „Aha“? Der Fußball so seriös wie Herr Kaiser aus der Versicherungswerbung oder wie die Krawattennadel meines Sparkassen-Beraters

Aber Moment, nicht so schnell und nicht so pessimistisch, der Trainer des FC Bayern hat ja auch durchaus noch andere Vokabeln drauf: „Giftig bleiben“, „gutes Erlebnis“, „mutig sein“ und „wir haben uns von der ersten bis zur letzten Minute reingehauen“. Davon kann man ganz in Fußballersprache „auch was mitnehmen“ in diesen bisherigen Frühherbst, aus dem in den nächsten Tagen doch ein ganz seriöser Sommer werden soll. Zwinkersmilie, Sonnensmilie. Schluß.