Ende der Welt - Die tägliche Glosse Selbstberührung

Für ein gutes Gericht braucht‘s frische Zutaten. Am besten aus der Region und noch besser bio. Ob Fleisch, Fisch oder Gemüse, schmecken muss es halt. Was dieser Text mit der Glosse zu tun hat? Gar nix. Aber während Sie das gelesen haben, haben sie sich bestimmt 11 Mal ins Gesicht gefasst. Also, Obacht! Eine Glosse von Helmut Schleich.

Nach Muttis blood-sweat- and -tears- Rede vom Mittwoch ist klar, nichts wird so bleiben, wie es ist. Macron hat tags zuvor gesagt, wir sind im Krieg. Und dabei ist unser größter Feind, wie es ausschaut, nicht das Virus, nein der sind wir selbst.

Bis zu 800 Mal fasst sich der Mensch am Tag ins Gesicht, und da ist das Kratzen bei Hautreizungen noch gar nicht mitgerechnet.

Das Problem: Wir brauchen das. Zur Selbstvergewisserung, zur Hirnanregung, zur Stabilisierung des emotionalen Prozesses wie der Psychologe sagt. Aber wir öffnen damit halt auch dem Virus Tür und Tor. Dieser Reflex muss weg.

Merkels Raute ist zum Beispiel so eine Form der Reflex-Unterdrückung, heißt’s. Sie fasst sich an die Fingerspitzen, damit sie sich nicht ins Gesicht fasst und signalisiert damit: „Ich habe mich im Griff!“ Schön, dass unsere Gott-Kanzlerin auch das richtig macht.

Wenn Sie sich dagegen mal die Kunst anschauen, wer sich da aller wo hin langt. „Der Schrei“ von Edvard Munch. Beide Hände im Gesicht und den Mund sperrangelweit offen. Das geht gar nicht in Corona- Zeiten! Oder „Der Denker“ von Rodin. Der fasst sich sogar mit der ganzen Faust an den Mund. Da holt man sich ja definitiv den Tod.

Man hat diese Geste ja lange nicht eindeutig interpretiert. Zweifelt der Denker, beobachtet er einfach nur? In Corona- Zeiten ist klar, er handelt verantwortungslos und uneinsichtig! Wenn Rodin wenigstens einen Mundschutz dazwischen modelliert hätte. Leider nicht. Also: Der Bildheuer war auch verantwortungslos. Darf so einer überhaupt noch ausgestellt werden? Der hat ja noch viel schlimmere Sachen gemacht: Man denke an seine Plastik „Der Kuss“. Die reine Provokation. Oder die „Bürger von Calais“. Wie dicht die beieinander stehen! Wo ist da der Mindestabstand? Die „uneinsichtigen Bürger von Calais“ müsste das Kunstwerk heißen. Und sofort in Quarantäne damit.

Da sind wir heute einfach weiter. Es gibt eine App, mit der Dich Deine Webcam am Computer beobachtet und immer warnt, wenn Du Dir ins Gesicht fasst. Super.

Je lieber man sich hat, desto öfter fasst man sich an

Da sollte man in Corona-Zeiten dem Staat den Datenzugriff erlauben, oder? Wer sich an die Nase fasst - Ausgangssperre. Ich fürchte, die Mehrheit wäre dafür.

Dabei ist anfassen so was Wichtiges. Je lieber man sich hat, desto öfter fasst man sich an. Das gilt nicht nur zwischenmenschlich, das gilt auch für einen selbst. So gesehen dürfte zum Beispiel der Söder die Hand aus dem Gesicht gar nicht mehr raus kriegen.

Eben alles eine Frage der Perspektive.