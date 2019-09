Ende der Welt - Die tägliche Glosse Seehofers Seenotrettung

Kennen Sie das Teufelsrad auf der Wiesn? Nein. Also da dreht sich eine große Scheibe knapp über‘m Boden und in der Mitte dieser Scheibe sitzen Wiesn Besucher. Jetzt dreht sich diese Scheibe immer schneller, bis nur noch einer übrig bleibt, der hat dann gewonnen. Horst Seehofer wäre da der unangefochtene Champion, so schnell wie der sich dreh‘n und wenden kann ohne dabei von der politischen Bühne zu fallen. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Es wird immer wilder. Greta fragt, wie könnt ihr es wagen? Ihre Kritiker fragen, was sie sich einbildet, so daher zu reden? Lindner zieht einen Morgenthau-Vergleich und erntet einen Shitstorm, Manfred Weber sieht schwarz-grün als abgemacht an, den passenden Habeck-Bart hat er schon. Der wiederum stolpert über die Grundpfeiler der Pendlerpauschale - Und jetzt ist auch noch Jaques Chirac gestorben…

Wie gut, dass in solch stürmischen Zeiten zumindest auf einen Verlass ist: Auf Horst Seehofer! „Es ist unglaublich, dass man sich für die Rettung von Menschen vor dem Ertrinken rechtfertigen muss!“ Der Horst, ein Seenotretter! Für solche Sprüche wollte er Mutti vor ein paar Jahren noch in den Knast bringen, das war doch „Herrschaft des Unrechts“. Und jetzt spricht er selber so. Das ist ja schon keine Seehofer-Pirouette mehr und kein Drehhofer, das ist ja schon ein weiß-blauer Tennisball, der wild von einer Ecke in die andere hüpft.

25% der Mittelmeer- Flüchtlinge will er in Deutschland aufnehmen.25%. Wie viele das sind? Das weiß man natürlich nicht, aber sicher nicht viele. Das weiß der Horst schon. Er sagt, die CSU müsse sich auf ihre christlichen Werte besinnen und bekommt Zuspruch von SPD, Linken und Grünen. Hat da am Ende der altersmilde Seenot-Rettungskreuzer Seehofer sein Fahrwasser von einst wieder gefunden? Wie hat man ihn früher genannt? Einen Herz-Jesu-Sozialisten. Aus der CSU weht ihm jedenfalls eine steife Brise entgegen. „Rechtsbruch“, „Wiederholung der Fehler von 2015“. Es soll sogar Parteiaustritte geben. Und wenn die Flüchtlingszahlen rasant ansteigen, dann fliegen ihm seine 25% womöglich um die Ohren.

Also was treibt ihn an? Ist es am Ende immer noch die alte Nummer Söder- Seehofer? Will er dem Markus ein Ei legen, weil ihm Söders steigende Beliebtheitswerte stinken. Wenn der die CSU beim Klima grün lackiert, dann pinselt der Horst aber bei den Flüchtlingen noch grüner hinterher. Oder war das Ganze einfach ein Witz? Humor hat er ja, der Seehofer. Und so, wie er Deutschland jetzt mit seinem 25%- Vorstoß innerhalb der EU isoliert hat, wird er den wahrscheinlich auch brauchen.

Wer weiß, was er noch in petto hat? Die SPD sucht einen neuen Vorsitzenden. Und bei so viel sozialdemokratischem Lob für Horst Seehofer - Vielleicht kandidiert er? Zusammen mit Merkel? Bevor’s der Özdemir macht… Andererseits - wer mit 25% um sich wirft, der ist in der SPD kein Kandidat für den Parteivorsitz, sondern ein Fall für den Arzt.

Eben alles eine Frage der Perspektive.