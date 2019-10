Ende der Welt - Die tägliche Glosse Schwimmkurs online

Der erste Online-Kinder-Schwimmkurs geht an den Start. Mit Internet und Social Media. Wir schauen genau hin, ob hier zwei Welten oder zwei Wellen aufeinanderprallen. Eine Glosse von Wolfram Schrag.

Es klingt, als wollten die Veranstalter das Beste aus zwei Welten zusammenführen. Und diese sind natürlich heute die Online und die Offline-Welt, was sonst. Und es klingt fast so, als könne dies gelingen in einer Disziplin, bei der die klare Trennung vorgegeben ist: Beim Schwimmen.

Die Schwimmschule Wellenbrecher aus Euskirchen bietet nämlich den nach eigenen Angaben deutschlandweit ersten Online-Kinder-Schwimmkurs an. Ein Schwimmkurs, der ausschließlich via Internet und Social Media funktioniert, wie es vielversprechend heißt. So quasi über E-Learning zum Seepferdchen. Das ist wirklich innovativ. Geeignet sei das Ganze für Kinder ab fünf Jahren und deren Eltern. Sie setzen einfach die Kleinen vor das Smartphone und dann sehen sie, wie man Brust-, Kraul- oder Rückenschwimmen lernt. Und dann springen sie dereinst ins Wasser und schwimmen davon.

Aber stopp! Haben wir da doch vielleicht etwas falsch verstanden? Nun ja, nur zum Teil seien die Übungen zu Hause machbar, heißt es ehrlicherweise. Die anfänglichen Atemtechnik-Übungen seien aber durchaus Salatschüssel- und Badewannen kompatibel, sagt Aqua Pädagogin Simone Schridde von den Wellenbrechern. Denn es ist ganz einfach so, dass das nächste Bad vielleicht Kilometer weit entfernt ist. Manche Kinder wissen nicht einmal mehr, wie ein Hallenbad aussieht.

Die ganze Misere maroder Gemeindefinanzen scheint mit dem Online-Schwimmkurs wie weggeblasen. Man steht nicht mehr vor heruntergekommenen oder geschlossenen Badeanstalten. Wir bauen unseren Pool mit Salatschüssel und Badewanne. Doch Vorsicht. Wer hier, sagen wir es mal so, zu ehrgeizig vorgeht und quasi den Weg zur deutschen Meisterschaft in der Salatschüssel pflastern will, macht vielleicht mehr kaputt als er sich vorstellt. Aber alle Tutorials seien praktisch erprobt und alle Vortests erfolgreich abgeschlossen, sagen die Wellenbrecher aus Euskirchen.

Smartphone und Wasser - eine schwierige Beziehung

Doch dann kommt die große Badewanne. Und dann erst wird sich zeigen, ob wirklich zwei Welten oder sagen wir vielleicht besser, doch zwei Wellen aufeinanderprallen. Die Kleinen sind im Wasser und die Eltern beobachten von oben alles mit dem Smartphone. Und dann merkt das Kind, das es doch nicht in der Salatschüssel schwimmt, sondern im Tiefen. Was tun?

Smartphone und Wasser, sie wissen schon. Eine schwierige Beziehung. Denn jetzt geht es ja erst los. Popo nach oben, Beine lang, kräftig durchziehen mit den Armen und dann die Beine nach hinten, Füße zusammen und die Arme nach vorne. Alleine beim Brustschwimmen kommen viele Bewegungen auf einmal zusammen. Aber der Vorteil, so die Online-Veranstalter: Jeder könne die Tutorials in seinem eigenen individuellen Tempo umsetzen. Und irgendwann wird es heißen: Mami, ich will nicht nach Amerika. Ach sei still und schwimm weiter.