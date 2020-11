Ende der Welt - Die tägliche Glosse Schweinshaxe

Angeblich hat eine deutsche Schweinshaxe in China einen Corona-Ausbruch verursacht. Jetzt wird Jens Spahn wohl alle rein touristischen Tiertransporte untersagen und private Treffen auf maximal fünf Schweine aus zwei Ställen beschränken. Weil die Testkapazitäten nicht ausreichen, muss die Bundeswehr die Haxen probieren. Eine Glosse von Peter Jungblut.

Eine ziemlich krosse Nachricht aus China, die uns da gestern erreicht hat: Eine deutsche Schweinshaxe soll an einem Corona-Ausbruch schuld sein. Nun ist so ein Stück Fleisch ja bekanntlich für vieles verantwortlich: Für den Klimawandel, die Überdüngung der Böden, den Cholesterin-Spiegel und viel zu stumpfe Messer. Manche leckere Haxe ging auch schon viral, allerdings nur im Netz, nicht in China.

Insofern geht es schon in Mark und Eisbein, dass neuerdings auch tiefgekühlte Grillspezialitäten die Pandemie befördern sollen. Diese Neuigkeit knackt ja regelrecht, aber leider im Ohr, nicht im Mund. Nun wird Jens Spahn natürlich demnächst anordnen, dass sich nicht mehr als fünf Schweine aus zwei Ställen treffen dürfen und rein touristische Tiertransporte ab sofort untersagt sind. Das wird die italienischen Schinken hart treffen, die ja überwiegend von Schweinen stammen, die ihr Berufsleben ganz überwiegend in Holland oder Deutschland verbringen und nur aus familiären Anlässen oder zum Würzen in den Süden fahren.

Quer durch Europa zu reisen, nur um eine schönere Verpackung zu bekommen, das dürfte jetzt sehr viel schwieriger werden und manches Schwein wird sich wohl zwei Mal überlegen, nach Parma zu pilgern, um sich einen Stempel abzuholen. Obwohl, medizinische Behandlungen im Ausland bleiben ja vorerst erlaubt, selbst, wenn sie tragisch enden. Eine Maskenpflicht wäre natürlich eine denkbare Alternative, aber bei Ferkeln dürfte ein Mund-Nasen-Schutz hinderlich sein, bei Mastschweinen lästig und bei Haxen zu spät kommen.

Wenn es allen deutschen Bundesländern so gut ginge wie Bayern, könnten sich sämtliche Haxen ja kostenlos testen lassen, sogar die, die noch keine Symptome wie Geschmacksverlust zeigen, aber wegen der begrenzten Kapazitäten in den Laboren muss wohl bald die Bundeswehr ran. Die kann die Haxen zwar nicht auf Antikörper checken, sondern nur probieren, aber das dürfte die chinesischen Verbraucher auch schon ganz erheblich beruhigen, zumal, wenn die Soldaten danach nicht mehr in ihre Uniformen passen.

Wie lange die Immunität gegen die Schweinshaxe anhält, konnten Köche bis jetzt leider noch nicht herausfinden

Immerhin ist noch kein Verdacht auf Blaukraut und Knödel gefallen, andernfalls wäre mit dem Testprogramm vermutlich sogar die NATO überfordert und an den Börsen würden die Bratenfondsanteile ins Bodenlose fallen. Der Weg der verhängnisvollen Schweinshaxe wurde natürlich von den chinesischen Gesundheitsämtern penibel zurückverfolgt. Sie konnte sich zwar nur unvollständig daran erinnern, was sie vor zwei Wochen getan hat, denn da war sie noch tiefgefroren, aber immerhin alle Passanten beschreiben, die länger als fünfzehn Minuten vor dem Grillfenster stehen blieben. Diese Kontaktgruppe 1 muss sich auf jeden Fall zehn Tage von Soja-Schnitzeln ernähren, es sei denn, nach fünf Tagen läuft den Betroffenen das Wasser nicht mehr im Munde zusammen.

Wie lange die Immunität gegen die Schweinshaxe anhält, konnten Köche bis jetzt leider noch nicht herausfinden. Es soll einige wenige Fälle geben, in denen bereits gesättigte Chinesen wieder eine auf dem Teller hatten. Das ist doch fast schon ein Bissen für Christian Drosten. Guten Appetit!