Ende der Welt - Die tägliche Glosse Schweiger und Schweinsteiger

Achtung! Heute wird es wissenschaftlich. Vielleicht sogar philosophisch. Zumindest aber profund fundamental. Immerhin beschäftigt sich das "Ende der Welt" heute mit dem Ende eines Weltmeisters. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht das Ende, vielleicht ist es ja der Anfang: eines Heldenepos, wobei in der Ankündigung ja steht: es soll eine Dokumentation und kein Epos werden.

Sie sind verwirrt?! Kein Problem! Fangen wir von vorne an. Der Sportinformationsdienst meldet: Die Laufbahn von Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger wird verfilmt. So weit so gut. Aber dann kommt´s: Regisseur Till Schweiger. Und ich frage an dieser Stelle schon mal ganz offen: Schweini, hast du dir das gut überlegt?! Wobei, da geht es schon an: ich wäre jetzt schon disqualifiziert, denn Schweini darf man ja schon lange nicht mehr sagen, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Höchstens „Essse-Wein---Steiger“.

Und doch gehört der Name „Schweini“ definitiv hinein in jede Dokumentation über - Basti. Denn das Genre Dokumentation definiert sich ja nicht zuletzt dadurch, dass die Doku vollständig, übersichtlich, verständlich, strukturiert, korrekt, nachvollziehbar, authentisch sein soll. Und nicht nur lobhudelnd, anbiedernd, hymnenhaft, schmeichelnd, weglassend, oder liebedienernd. Und ganz ehrlich: wer bringt die Dokumentation in diesem, im besten Sinne jetzt in Verbindung mit einem Keinohrhasen- und Zweiohrküken-Regisseur?! Der muss doch Honig im Kopf haben!

Da müssen die ganz harten Dinge rein, in diese Dokumentation!

Nichts gegen Till Schweiger persönlich, aber da müssen die ganz harten Dinge rein, in diese Dokumentation! Das mit der Cousine, der er mal den Whirlpool zeigen wollte, auf dem Bayerngelände – als er noch Schweini hieß! Den Typen mit den gefärbten Fingernägeln, den von damals, den von Poldi und Schweini. Und natürlich den verschossenen Elfer im Finale dahoam! Und nicht nur den Schmerzensmann aus dem WM-Finale – und ganz ehrlich das mit dem getackerten Frankenstein-Gesicht, das kannst du bei einer Doku eh vergessen, zumindest bei Amazon Prime Video, viel zu brutal, für ohne Altersfreigabe…

Und wenn ich das schon höre... Zitat Schweinsteiger: „Till Schweiger ist ein guter Freund, der beste deutsche Filmemacher…“ – das ist doch Vetternwirtschaft pur! Dann mach doch lieber eine Autobiografie, das ist dann wenigstens ehrlich, da sagt keiner was, wenn du die Möglichkeit nutzt, nachträglich eine gewisse Veränderung und Sinnhaftigkeit ins Leben hinein zu konstruieren. Das ist dann deine Meinung und da kannst du nicht nur den Till Schweiger als den „besten deutschen Filmemacher“ bezeichnen, sondern auch das mit dem Schweini in dir weglassen. Und wenn du dann noch einen Ghostwriter bräuchtest, also ich hätte schon Zeit…