Ende der Welt - Die tägliche Glosse Schwarze Löcher

Ich mein´: nix gegen schwarze Löcher. Zumindest dann nicht, wenn sie Deutschland, ja Bayern einen gestandenen Physiknobelpreisträger bescheren. Reinhard Genzel ist übrigens nicht der erste seit Max Plank, das mag bei dem oder der einen oder anderen gefühlt so sein, aber das liegt nur am schwarzen Wissensloch, das uns alle unwiderstehlich anzieht und mit jedem „ähh, das weiß ich, das war doch der, äh der Dingsbums…“ immer größere Dimensionen annimmt. Stolze 28 waren es bisher, Physiknobelpreisträger mit deutschen Wurzeln. Und Trägerinnen, Maria Goeppert-Mayer – 1963, Entwicklung des Schalenmodels der Atomkerne, was wären wir ohne sie!

Also: Physiknobelpreisträger für schwarze Löcher sind ja schön und gut, aber ich will sie nicht in meiner Nähe. Die Schwarzen Löcher natürlich. Erstens sind sie mir zu massig – ich mein´, Millionen-, sogar Milliarden mal schwerer als unsere Sonne – wer braucht das schon?! Und dann habe ich auch genug von diesen Schwarzen Löchern hier auf der Erde. Ich brauche nur in unseren Keller gehen: schwarzes Waschmaschinen Loch, saugt Socken ein und gibt immer nur einen wieder her.

Genauso funktionieren nämlich auch die Weltraum-Schwarzen-Löcher: nur bei ihnen sind es keine Socken, sondern Sterne, und sie geben auch überhaupt nix mehr her, aber das System, das System ist das gleiche. Kommt ein Stern in die Nähe: SAUGEN … und Zack. Manchmal wehrt sich so ein Stern ja noch, dann verzerrt es den zur Bananenform zum Beispiel, das haben Forscher alles schon beobachtet. Bei den Socken weiß man das nicht, da war meines Wissens nach noch nie ein Forscher dabei mit dem Tele – oder dem Mikroskop oder mit sonstwas…

Nicht, dass uns dann auch noch die ganze Welt abhandenkommt

Oder überhaupt der Haushalt – schwarzes Loch par excellence! Egal ob es das Lieblings-T-Shirt ist, der Lieblingsschal oder der Lieblingshandschuh – sie alle verschwinden irgendwie in den schwarzen Löchern des Haushalts – wie übrigens auch das nach ihm benannte Haushaltsgeld, das meines Wissens nach größte in Bayern heimische schwarze Loch im privat Bereich. Staatliche Schwarze Löcher im Haushalt würde ich jetzt nur mal auf PKW-Maut und dritte Dritte Startbahn verweisen.

Nein, auch wenn wir durch den frisch gebackenen Physiknobelpreisträger Genzel wissen, dass das Zentrum der Milchstraße ein gigantisches Schwarzes Loch ist: ich bin froh, dass diese Weltraum-Löcher doch ein paar tausend Lichtjahre von uns entfernt sind. Nicht, dass uns dann auch noch die ganze Welt abhandenkommt, nur weil sich die Erde aus unerfindlichen Gründen angezogen fühlt – von einem gigantischen Sternenstaubsauger.