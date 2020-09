Ende der Welt - Die tägliche Glosse Schulanfang bei Herbstbeginn

Was für ein seltsamer Sommer! Auslandsreisen waren riskant. Aber Urlaub daheim war auch nicht ungefährlich: Draußen drohten Reisewarnungen, hierzulande wehten Reichskriegsflaggen. Hoffentlich geben Bayerns Schulen den Kindern ab morgen Orientierung. Eine Glosse von Gregor Hoppe.

Herr, es ist Zeit. Der Sommer war – kurios. Rilkes Herbsthit muss heuer anders anheben:

oft während des Aufenthalts plötzlich in einem – laut Berliner Reisewarnung – Risikogebiet. Die anderen blieben daheim – ob aus Sicherheits- oder Geldgründen - und bezeugten die Verfallserscheinungen in diesem unserem Deutschland.

Reichsflaggen auf der Freitreppe des Reichstags – als wollten sie fordern: Wenn schon Grippe, dann gleich zurück zum Ersten Weltkrieg und der Spanischen! Diese Schlumpfhauben aus Stanniolpapier – ernstgemeinter Schutz gegen manipulative Gifte in den Kondensstreifen der Flugzeugdüsen!

Eigentlich kein Wunder, dass die Mauersegler diesmal schon Anfang August abgedampft sind nach Afrika; die wussten ja nicht, was da noch kommt, und hatten fürs Erste genug. Oder: Sie sind Teil der Verschwörung.

Derweil bringen die Bauern die karge Ernte nach zu viel Trockenheit ein. Ein Landwirt im Kreis Kitzingen hat in seinem Maisfeld mit Nägeln präparierte Kolben gefunden. Ähnliches kommt immer häufiger vor. Offenbar formieren sich, in Entsprechung zu gewaltbereiten Tierschützern, auch sabotagebereite Nutzpflanzenbehüter. Tatvorwurf an den Landmann: Maismord.

Und zu allem Überfluss fängt morgen in Bayern die Schule wieder an. Da freuen sich die einen über ein Stück wiedergewonnener Normalität.

Die anderen beklagen eine Normalität, die ein heimtückisches Virus zu Stückwerk geraten lässt. Aber, wie auch immer die Anti-Corona-Maßnahmen in Eurer Schule ausfallen: Liebe Schülerinnen und Schüler, sie sind keine Methode der Bundesregierung zu Eurer Unterdrückung oder der Versuch Eure Grundrechte abzuschaffen! Es sind Vorkehrungen, die Euch schützen! Ganz im Ernst!

Das muss das Lehrpersonal den Kindern heuer als erstes beibringen. Es gibt zwar nur wenige, die das nicht wissen, aber die sind, so steht zu vermuten, von familienumfassender Verbohrtheit. Also könnten brandgefährliche „Mein Papa sagt aber“-Sätze im Klassenzimmer fallen.

Nicht nur dem bayerischen Lehrkörper ist folglich „glückliche Hand“ zu wünschen. Mögen die ABC-Schützinnen und – schützen von heute die Virologen von morgen werden! Wir lernen schließlich fürs Leben und – wer wüsste es nicht: “Nicht allein das ABC / bringt den Menschen in die Höh,/ nicht allein in Schreiben, Lesen, / übt sich ein vernünftig Wesen, / nicht allein in Rechnungssachen / soll der Mensch sich Mühe machen, / sondern auch der Weisheit Lehren / muss man mit Vergnügen hören.“