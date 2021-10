Ende der Welt - Die tägliche Glosse Schuhe mit Fame

These shoes are made for walking, sang einst Nancy Sinatra. Falsch! Schuhe können so viel mehr. Sie sind Geldanlage, Werbemittel, Provokation und können zur Waffe werden. Nehmen Sie sich in Acht! Eine Glosse von Christian Klos.

Von: Christian Klos