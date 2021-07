Ende der Welt - Die tägliche Glosse Schon geimpft?

Am Wochenende trafen wir uns mit Sabine, Alex, Bea, Markus sowie Tim und Justin am Ammersee. Zunächst war alles wie immer. Erste Frage in die Runde: "Wie geht’s euch?" Typische Antworten: "Ja gut, passt alles und bei euch, ja mein Mann arbeitet mal wieder zu viel, ich habe so Rückenprobleme, blödes Homeoffice, aber schön, dass die Kinder endlich wieder in der Schule sind", blablabla. Dann kurzes Schweigen, verlegene Blicke, denn normalerweise würde jetzt die Frage zwei eines deutschen Smalltalks kommen: Wohin fahrt ihr denn in den Urlaub? Aber viel brennender ist natürlich eine ganz andere Frage: "Seid ihr schon geimpft?" Fragt Sabine.

Alle halten kurz die Luft an, schauen misstrauisch in die Runde und denken sich mal wieder, wieviel genau sind eigentlich 1,50 Meter. Sabine kann nicht mehr an sich halten: "Also ich habe nächste Woche meine zweite Impfung", sagt sie triumphierend. Anerkennendes Nicken der Umstehenden. "Aber ich", sagt Markus lässig, "hatte sogar schon die zweite vor drei Wochen." "Echt? Cool", meint wiederum Justin, "meine zweite war genau heute vor zwei Wochen." Die beiden strahlen übers ganze Gesicht und sind kurz davor sich High Five zu geben, überlegen es sich in letzter Sekunde anders und machen ein High Ellenbogen daraus. Gequältes Lächeln beim Rest der Truppe.

"Und was ist mit dir Bea", fragt Sabine in der stillen Hoffnung, dass sie nicht die letzte im Rennen um den vollständigen Impfschutz ist. "Also ich", sagt Bea mit einem kleinen Grinsen im Gesicht, "hatte gestern meine zweite Impfung, das heißt eigentlich bin ich ja schon total save." Der Rest der Gruppe nickt zwar zustimmend, aber natürlich würde niemand Bea vor Ablauf der zwei Wochen Frist ernsthaft in den Arm nehmen. Sicher ist sicher.

Die beiden High-Ellenbogens schauen etwas bedröppelt

Fehlt noch Tim. "Also ich hatte ja vor drei Wochen meine erste Impfung … und ich kann trotzdem schon ohne Test ins Restaurant." Erstaunte Gesichter. "Ich hatte Johnsons und Johnson", erklärt Tim angeberisch. "Habe kaum was gemerkt." Neidvolle Blicke der anderen. "Also ich hatte ja Astra", sagt Markus, "hat ganz schön reingehauen." "Ging mir genauso", meint Tim. Jetzt endlich ist Sabine wieder obenauf. "Also ich hatte ja Biontec", gibt sie an. "Kaum Impfreaktionen, nur der Arm tat halt ein bisschen weh." "Stimmt", meint Bea wissend. "Biontec ist ja als mRNA Impstoff auch viel moderner." Die beiden High-Ellenbogens schauen etwas bedröppelt, sie versuchen noch einen müden Astra-Scherz zu machen. Von wegen Astra ist eh nur was für echte Männer, wegen Bier und so, aber der Witz funktioniert nicht.