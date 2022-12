Ende der Welt - Die tägliche Glosse Schöne Krisen

Ich würde schon die Krise kriegen, wenn mich einer Hansi nennt. Als potentieller „Nobbi“ weiß ich, wovon ich rede. Gut, irgendwie gehört das i wohl auch zum Amt des Bundestrainers – siehe Jogi, Klinsi, Rudi, Berti. Nur - wer den Kaiser „Franzi“ genannt hätte, wäre zack in eine tiefi Krisi geraten.

Heut aber zur Hansi Krise – und ehrlich, bin ich dankbar für diese. Endlich geht’s mal um nichts. Ok, hier spricht ein alter Basketballer. Und doch – mit Blick auf Erderhitzung, Putin, Artensterben … endlich geht’s mal um nichts. Aber das mit Getöse – erst lässt Hansi den Hummels daheim, vermutlich der letzte Tropfen in dessen Ehekrise. Dann durften Ehefrauen und Freundinnen in – Vorsicht Aussprachekrise – Kataar, Katta, Katar - zweimal im Mannschafts-quartier übernachten. – Obwohl „unsere Jungs“ verloren hatten, gegen Japan! Zu lasch, zu nett, allein das schon stürzte harte Fans in eine harte Krise.

Mit der sich allerdings – im Unterschied zu Klima, Putin, Artensterben – gut leben lässt. Also DFB Krisen lob ich mir. Bitte mehr von der Art. Und dann gibt’s noch die Krisen, die man für beendet erklären kann. Und die es gefühlt auch sind, irgendwie und sowieso – zumindest in Bayern, ab übermorgen. Dann sinds übrigens gut 1000 Tage seit jenem denkwürdigen Morgen, an dem Bayerns Schüler daheim bleiben mussten. Und eine Woche drauf wir Eltern. Im März Lockdown anno krisimi 2020.

Im Sockenfach noch die gemusterten, leidlich schicken Stoffmasken vom Anfang

Und tausend Tage später – im Sockenfach noch die gemusterten, leidlich schicken Stoffmasken vom Anfang – Erinnerungen an leere Parks, in denen man nicht mal sitzen durfte – das Kitzeln der laangen Teststäbe – Mülltonnen voller Asia Take Away Schalen – der düstere Militärkonvoi in Bergamo – rotweiße Sperrbänder an den Altenheimen – alles bald tausend Tage her. Und es steigt die Ahnung auf, dass eine gnadenlos-gnädige Zeit am Ende über alle Krisen hinwegrauscht. Merke: seit 10 000 Jahren betreibt der Mensch Ackerbau, Viehzucht und Siedlungen und seit 200 Jahren nennenswerte Industrie-produktion.

Ein Team um den renommierten englischen Biologie-Professor Robert McNeill Alexander testete in Computersimulationen, wie sich die Arten wohl weiterentwickeln – in fünf – einhundert und zweihundert …. Millionen Jahren. Heraus kamen erstaunliche Kreaturen. Und Spoiler - und auf die Gefahr hin, dass manche jetzt die Krise kriegen – der Mensch war in diesen Zeiträumen nicht mehr dabei.

Schönen Tag noch.