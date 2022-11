Ende der Welt Schöne Bescherung

Morgen, Kinder, wird’s nichts geben! Und auch nicht an Heiligabend. Gut, vielleicht ´ne gebrauchte Hülle fürs 8er Iphone oder einen Gutschein für einen Radl-Ausflug mit Papi. Und die Großen kriegen eine One Love Armbinde plus zwei Tuben Sekundenkleber. Scherz. Im Ernst: ihr alle bekommt kostbare Zeit mit Euren Eltern und die Weihnachtsgeschichte. Und vielleicht einen Baum. Darunter aber auch nicht Gold, Weihrauch oder Myrrhe – ihr habt das ja gehört, mit den Lieferketten.

Die Myrrhe Containerschiffe hängen samt mürrischen Kapitänen in Shanghai fest – zusammen mit all dem Spielzeug. Im Advents Lockdown – in dem befinden sich übrigens grad 400 Mio Chinesen. In manchen Provinzen schon 100 Tage. Und die Stimmung dort scheint weder staad noch friedlich. Aber immerhin schneeweiß, soweit das Auge reicht - Hundertschaften in weißen Ganzkörperoveralls rennen da hin und her. Mal hauen sie Leute, mal werden sie gehauen. Die Leute sind nämlich null happy mit Null Covid. Und im weltgrößten Iphone Werk stinkesauer - da hatte man zu den 180 000 Mitarbeitern nochmal 20 000 geholt, fürs Weihnachtsgeschäft – gelockt mit umgerechnet 1700 Euro im Monat, das ist die Hälfte überm chinesischen Durchschnittslohn. Nur bliebs für die Smartphoneknechte bislang bei virtuellem Reichtum, dazu eingesperrt auf dem Fabrikgelände. Und so haben dort die einen grad Lust auf Prügeln, die anderen wollen nur stracks raus. In jedem Fall gibt’s kaum neue Iphones.