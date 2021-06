Ende der Welt - Die tägliche Glosse Schönbrunner Schwebgarnelen

Der Tiergarten, der sich ans Wiener Schloss Schönbrunn anschmiegt, ist der älteste der Welt. Nicht nur, weil die Habsburger als Regenten stets das Geld für sowas hatten. In ihrem Reich ging ja zu Zeiten die Sonne nicht unter, und so drang die Kunde von exotischen Tierarten, weitab in fernen Ozeanen oder Landen, früh nach Wien.