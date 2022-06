Ende der Welt - Die tägliche Glosse Schlohweiss - Statement oder Mode?

Wieder mal eine gute und eine schlechte Nachricht, und weil der Tag ja noch so jung ist, zuerst die gute: Graue Haare sind in dieser Saison voll im Trend. Aber leider nur dann, wenn sie ein „Statement“ sind. Es betrifft also nur Leute, die normalerweise färben. Die Modefans unter ihnen kennen das ja: Wer eine zerschlissene Jeans trägt, kann sich ja auch nur dann damit sehen lassen, wenn sie teuer war. Sind die Nähte wegen Übergewicht geplatzt, ist das kein Statement, sondern ein Malheur. Eine Glosse von Peter Jungblut.

Ähnliches gilt für Sportschuhe: Wenn Sie sie selbst mit Filzstift bekritzeln, in Kaffee einlegen und danach mit dem Rasenmäher drüberfahren, ist es allenfalls Übermut, wenn das Label Balenciaga die Treter entsprechend ruiniert, kosten sie 1.800 US-Dollar und sind auf 100 Paare limitiert. Dafür ist es dann aber auch ein Trend. Der geht zwar auch vorbei, aber bekanntlich nicht barfuß.

Mit anderen Worten: Wenn Sie mit grauen Haaren angesagt sein wollen, dann müssen Sie sich die schon was kosten lassen, und zwar nicht nur Lebenserfahrung. Besser, sie fragen ihren Friseur oder noch besser ihren plastischen Chirurgen, denn das allerstärkste Statement sind natürlich graue Haare, die ein makelloses Gesicht einrahmen.

Wir reden sozusagen über die Weiterentwicklung des Schönheitsflecks, also über eine kleine Irritation in einem ansonsten harmonischen Umfeld. Gartenbauarchitekten stellten dafür früher künstliche Ruinen in den Park. Davor wirkt jede Blume frisch und dekorativ, sogar Löwenzahn. Hauptsache, die Ruine sieht glaubwürdiger aus als echte und hat keine Geschichte, die über die aktuelle Saison hinausgeht.

Graue Haare sind neuerdings also vor allem dann unverzichtbar, wenn in sie keine Jahre, sondern Pigmente investiert werden, wenn sie neue Probleme bereiten statt alte Probleme anzuzeigen. Was von beidem auf Sie zutrifft, können Sie ganz einfach überprüfen, wenn Sie ein Haar verlieren: Machen Sie dafür Ihr Alter verantwortlich oder beschweren Sie sich beim Friseur? Nur wenn es Geld zurück gibt, liegen Sie im Trend, wenn sie Jahre zurück haben wollen, sind Sie eher ein Fall für Dr. Faust. Aber Achtung, dessen Salon ist die Hölle.

Klar, dass Sie mit grauen Haaren nicht überall hingehen sollten

Auch Liederabende und Lesungen eignen sich für graue Haare eher weniger, weil sie dort selten als Statement erkannt werden, zumal, wenn Sie zwischendurch husten müssen. Auf Geburtstagen dürfen Sie damit auch keine Wunder erwarten, schon gar nicht, wenn es ein runder ist.

Modisch unstrittig kommen sie mit grauen Haaren eher durch Fantasy-Serien, Videospiele, Science-Fiction-Filme und Hiphop-Konzerte. Überall dort also, wo Sie sich von Tätowierungen abheben.