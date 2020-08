Ende der Welt - Die tägliche Glosse Schlimmer geht immer

Es gibt gute Ideen, es gibt schlechte Ideen – und es gibt saudumme Ideen. Einer Radarfalle während der Aufnahme den Mittelfinger entgegenzustrecken, fällt eindeutig in die letzte Kategorie. Die elf Stundenkilometer, die er auf einer Bundesstraße bei Kulmbach zu schnell unterwegs war, hätten einen BMW-Fahrer gerade mal 20 Euro gekostet. Der Mittelfinger hat die Strafe auf 1.500 Euro plus einen Monat Fahrverbot erhöht.

Noch eine dumme Idee gefällig? Bitte sehr: 2015 wurde ein Mann im hessischen Bad Wildungen geblitzt und ärgerte sich darüber dermaßen, dass er eine Vollbremsung hinlegte, zurückfuhr und das Messgerät vom Sockel stieß. Und wir liegen wohl richtig, wenn wir vermuten: Die 30.000 Euro Sachschaden, die der Mann begleichen musste, dürften das Bußgeld um ein Vielfaches überschritten haben. Wenigstens hat man ihm den Führerschein nicht abgenommen – er hatte nämlich gar keinen.

Man sieht: Es geht immer noch ein bisschen schlimmer, wenn man genug Zeit, Geld, Energie und Starrsinn investiert, sich tiefer und tiefer in die, na ja, Sie wissen schon hinein zu reiten. Warum kommt mir jetzt ausgerechnet der amerikanische Präsident in den Sinn? Ach ja, wahrscheinlich wegen des Interviews, das Donald Trump vor ein paar Wochen seinem Leib- und Magensender Fox News gegeben hat und in dem er sich rühmte, er habe bei einem Intelligenztest die volle Punktzahl erreicht: 30 von 30. Hut ab!

Vor so viel intellektueller Verwegenheit können wir nur die Waffen strecken

Schade nur, dass es sich nicht um einen Intelligenz-, sondern um einen Demenztest gehandelt hatte. Das aber ficht ein stabiles Genie nicht an. Und so begann Trump, mutig tiefer und tiefer hinein zu galoppieren in die Abgründe eines unermesslichen Fettnapfs. "Person, Frau, Mann, Kamera, Fernsehen“ – diese fünf Wörter habe er sich merken und wiederholen können. Er sei eben "kognitiv einfach da". Stopp, wollte man ihm da noch zurufen. Aber Trump ritt weiter: Die Gedächtnisaufgabe beweise, dass er die "geistige Ausdauer" habe, um die USA zu führen. Auf die verblüffte Nachfrage, ob es wirklich so schwer sei, einen Elefanten von einem Krokodil zu unterscheiden, gab Trump dem Gaul nochmal die Sporen: Der Einstieg sei leicht, der hintere Teil des Tests sei hingegen viel schwieriger. Hier müssten nämlich so komplexe Aufgaben gelöst werden wie 100 minus 7.

Vor so viel intellektueller Verwegenheit können wir nur die Waffen strecken, und mit den alten Lateinern murmeln: Si tacuisses, philosophus mansisses – Wenn du geschwiegen hättest, wärst du ein Philosoph geblieben. Aber schlimmer geht immer! Letzte Woche sprach Trump mit einem Journalisten über sein Krisenmanagement in der Corona-Pandemie und stellte klar: "Es gibt diese Leute, die sagen, dass man zu viel testen kann. Sie wissen das!" Auf die verdutzte Nachfrage, wer denn so etwas sage, verfiel Trump in einen leichten Trab und erklärte: "Lesen Sie die Gebrauchsanweisungen."