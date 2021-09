Ende der Welt - Die tägliche Glosse Schlechte Kopie

Was eine schlechte Kopie ist, das wissen alle, die schon mal eine Matritze in der Hand gehalten haben. Der Duft meiner Schulzeit. Matritzen sind so richtig krass analog. Aus der Zeit, bevor es den Kopierer gab. Als Schüler noch Filmspulen durch die Gegend getragen haben, Samstags Unterricht hatten und Lehrer mit dem Overhead-Projektor kämpften.

Matritzen aber waren das allerbeste. Olfaktorisch einmalig: Alle haben erstmal am Blatt entlanggeschnüffelt. So einmal mit der Nase von unten nach oben und dann nochmal quer. Herrlich. Purer Spiritus. Die Lehrer mussten, um mit dem Matritzendrucker zu kopieren, die Matritze mit Alkohol einsprühen – unglaublich, aber wahr. Alkohol im Lehrerzimmer. Das hatte natürlich vorrangig was mit der alkohollöslichen Wachsschicht auf der Matritze zu tun. Hatte aber zur Folge: Wir waren alle Schnüffler. Und bei allen Klassenarbeiten high. Ein Grund, weshalb das, was auf dem Blatt stand, echt schlecht lesbar war. Und vielleicht auch, weil die Schrift lila war. Manche Buchstaben drückten sich einfach nicht gut durch. Und manchmal blieb alles blass. Jede Klassenarbeit begann erstmal damit, die Matritze von Hand zu vervollständigen. Sie war einfach eine echt schlechte Kopie. Daran muss ich immer wieder denken.

Doch dieses Jahr fühle ich mich viel zu wohl

Im Klartext: Wo sind die Besoffenen, die jedes Jahr in den Aufzug an der Hackerbrücke reiern? Den Bahnsteig an der U-Bahn Theresienwiese blockieren? Wo ist die Vollsperrung fürs Anwohnerparken am Bavariaring? Der internationale Flair? All die italienischen, bajuwarischen, hannoveranerschen und englischen Voll-Leichen, die auf der Kotz-Wiese zum Ausnüchtern in praller Septembersonne hinter den Zelten brutzeln? – Wenn man in einer so teuren Stadt wie München lebt, hat man ein Anrecht darauf, dass es einem ein Mal im Jahr so richtig madig gemacht wird.