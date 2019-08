Ende der Welt - Die tägliche Glosse Schlaf-Wandel – die Zukunft, ein Träumchen!

Schlafforscher haben herausgefunden, dass Zehnjährige am anfälligsten für Schlafwandeln sind. Was für eine Zeitverschwendung! Statt planlos im Haus rumzugeistern, sollten die Kinder lieber die Zeit nutzen – zur Selbstoptimierung! Eine Glosse von Michael Zametzer.

Schlaf-Experten wissen: Zehnjährige sind besonders anfällig fürs Schlafwandeln. Interessant! Mir war bis dato gar nicht bekannt, dass Kinder in diesem Alter überhaupt schlafen! Meine jedenfalls nicht. Diese so beneidenswerten wie nervtötenden Geschöpfe haben das Energiepotential eines mittleren Siedewasseratomreaktors. Aber selbst wenn sie dann doch - für wenige Augenblicke - ihre kleinen, süßen Kuller-Äuglein schließen, dann liegen sie nicht etwa still im Bettchen und sabbern das Fortnite-Fan-Kissen voll, nein! Dann wird mega schlafgewandelt!

Nun ist die Verletzungsgefahr bei Schlafwandlern nicht zu unterschätzen, auch wenn nur wenige von ihnen wirklich in Zombiemanier auf den Dachfirst mit ausgestreckten Armen in Richtung Vollmond schreiten. Das gehört ins Reich der Legenden. Und doch: Ein Zehnjähriger, der sich nachts um drei wie in Trance am offenen Kühlschrank ein Gelbwurstbrot bastelt und am nächsten Tag nichts mehr davon weiß – das gibt es immer wieder, und kann Eltern schon beunruhigen.

Dabei verkennen wir hier die mannigfaltigen Möglichkeiten, die dieser Somnambulismus bei der eigenen Brut bietet. Passt das Schlafwandeln doch perfekt in unsere leistungsorientierte Gesellschaft! Viel zu lange haben wir den Schlaf lediglich als schnöde Auszeit vom Wachsein genommen. Dabei verbringen wir ein Drittel unserer Lebenszeit damit! Nein, Schlaf ist – eine bislang ungenutzte Ressource!

So sieht die Autorin Karoline Walters in ihrer “Kulturgeschichte des Schlafs” den Schlaf als letzter Zuflucht des modernen Menschen vor der digitalen Leistungs- und Selbstoptimierungsgesellschaft. Der Schlaf als Panikraum unseres Unterbewusstseins! Sehen Sie, und diesen Raum muss man aufbrechen - seine usability, effectiveness und learnability-capacities developpen! Warum sonst hat die Natur den Heranwachsenden eine potentiell produktive Wachphase in bislang doch weitgehend ungenutzt weggeschnarchte Nachtruhe eingebaut??

Pennen können wir doch dann im autonom fahrenden Auto

Hat man in früheren Zeiten den Kindern noch gern das Mathe-Buch unters Kopfkissen geschoben, in der Hoffnung, die binomischen Formeln mögen quasi im Schlaf ins Hirn diffundieren, sollten erfolgsorientierte Eltern heute schon einen Schritt weiter sein: Kind per Schlaf-Tracking-Armband dauerüberwachen, bei ersten Schlafwandel-Aktivitäten sanft, aber konsequent und trotzdem liebevoll eine Fontane-Ballade memorieren oder eine Chopin-Etüde einstudieren lassen. Time-Slot effektiv ge-used, bleibt tagsüber mehr Space für die work-life-balance! Vom Lehrermangel gebeutelte Schulen wären entlastet!

Und wenn jetzt die ewigen Bedenkenträger maulen, wo denn dann die dringend benötigten Ruhephasen für Körper und Geist blieben – Hallooo! Pennen können wir doch dann im autonom fahrenden Auto, oder im Flugtaxi! Und ohne dass wir selbst noch tippen müssen, postet das schlafwandelnde Hirn auf „facebook dreams“ oder „instagram sleepy“ unsere intimsten Träume – ganz automatisch! Was wird das für ein Spaß! Die Zukunft – ein Träumchen!