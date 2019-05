Ende der Welt - Die tägliche Glosse Schicksalswahl

Söder findet, dass Bayern und Bremen viel gemeinsam haben. Nein, nicht den Hamburger Fischmarkt, wobei der ja überall ist. Er meint den gemeinsamen Haushalt. Bayern finanziert ja durch den Länderfinanzausgleich die Ausgaben Bremens. Da liegt es doch nahe, wenn man in Bremen die Wahl am Sonntag absagt und er regiert den Stadtstaat gleich mit. Ob jetzt Freie Hansestadt oder Freistaat, des fällt doch gar nicht auf. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Am Sonntag ist Wahl. Also um genau zu sein: Schicksalswahl. Wahlen gibt es ja bei uns nicht mehr. Wir haben ja nur noch Schicksalswahlen. Schon Kurt Tucholsky hat gesagt: „Würden Wahlen etwas ändern, wären sie verboten!“ Drum haben wir Deutsche jetzt Schicksalswahlen. Die können alles ändern. Die letzte Bundestagswahl zum Beispiel, das war auch so eine Schicksalswahl.

Und tatsächlich: Vor der Wahl regierte die Union mit der SPD und nach der Wahl die Union mit der SPD. Und Kanzlerin ist immer noch die, wo der Mann Sauer heißt. Das scheint unser Schicksal zu sein.

Dass Schicksalswahlen so gigantisch wirken können, dass sie andere Schicksalswahlen fast komplett verdrängen, das zeigt der kommende Sonntag. Da ist Wahl in Europa und - Achtung - in Bremen! Das wäre doch in Bayern in der vor -Söder- und- Weber- Zeit nicht sang- und klanglos untergegangen. „Das links- autonom versiffte Dreckskaff im Norden wählt.“ Das hätte sich doch zumindest die CSU nicht entgehen lassen. Und sei es nur zur Verbesserung der Stimmungslage im Freistaat.

Bremen. Noch so einer dieser überflüssigen Zwergstaaten, die von nichts anderem leben als von den bayerische Alimenten aus dem Länderfinanzausgleich. Da könnte ja Augsburg auch als eigenes Bundesland aufmachen oder Ingolstadt. Das wäre womöglich für den Seehofer sogar ganz eine interessante Perspektive.

Bremen wählt. Dort wo die Universität die Fortsetzung des Kindergartens mit anderen Mitteln ist. „Was ist grün und stinkt nach Fisch? Werder Bremen!“ Wo stehen die überhaupt in der Bundesliga. Im Niemandsland. Da passen sie hin. Herrlich. Es geht doch einfach nichts über ein gepflegtes Feindbild.

Unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit hindurch regiert sich’s einfach am leichtesten.

Aber auch das droht weg zu brechen. Nach letzten Umfragen verliert die SPD in Bremen 10% und kommt nur noch auf 23%. Gut, um 23% zu erreichen müsste die Bayern SPD die Ergebnisse der letzten fünf Wahlen addieren, aber in Bremen!! Glücklicherweise stehen Grüne und Linke Gewehr bei Fuß, sodass die Sozis wahrscheinlich doch noch einmal den Kopf aus der Schlinge ziehen können und mit rot-rot-grün noch mal vier Jahre drauf legen können. Dann regieren sie in der Hansestadt 74 Jahre am Stück. Rekord! So lange hat der Strauß gar nicht gelebt! Und ein schönes Beispiel, das zeigt: Unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit hindurch regiert sich’s einfach am leichtesten.

Wenn das der Söder mitkriegt kann es leicht sein, dass man die nächsten vier Jahre aus der bayerischen Staatskanzlei kein Sterbenswörtchen mehr hört.

Eben alles eine Frage der Perspektive.