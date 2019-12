Ende der Welt Schenken!

Siebenmal werden wir noch wach. Und dann? Schenken muss sein. Eh klar. Aber was? Und wie sinnvoll isses dann? Himmel hilf, Luxusprobleme in einem reichen Land… Eine Glosse von Norbert Joa.

Alle Jahre wieder schenken uns unsere Lieben – Kopfzerbrechen. Denn während man versucht, die Tür zum Kinderzimmer aufzustemmen, hat sich die Frage im Grunde schon erledigt: „Fehlt da noch was?“ -Nein. - Muss Dienstagabend was unterm Baum sein? - Ja. Aber muss es der heißersehnte Ausbau der Playmohölle … äh, Siedlung sein? Neue Stallungen neben der Tierarztpraxis am Schloss beim Zirkus beim Piratenschiff ? Oh Gott. Soll das zarte Christkind nochmal eine dieser Riesenschachteln schleppen, ummantelt von einer Rolle Geschenkpapier? Ja, sagt die verständnisvolle Ehegefährtin. Kinder haben an diesem Tag ein Recht auf Geschenke Ihrer Wahl. Aber – so wahr mir Gott helfe - gehört zur Freiheit eines Christenmenschen u n d verantwortungsvollen Vaters nicht auch das Nichterfüllen von Wünschen?

An dem Punkt flattert einem der eigene Wunschzettel durch den Sinn, den man als Elfjähriger geschrieben hatte: „Liebes Christkind, ich wünsche mir ein Luftgewehr, ein großes Fahrtenmesser und einen B 52 Bomber zum selber basteln. – Und wenns nicht anders geht, halt nur eins davon“. – Nun, es waren andere Zeiten und es wurde der - Bomber. Maßstab eins zu 100 … mit vielen kleinen, grauen Plastikbömbchen und noch unterm Baum begann ich verzückt, sie silbern anzustreichen. – An ein pädagogisch wertvolles Buch und einen Pullover erinnere ich mich auch noch – vage.

So, und was steht nun hier – Jahrzehnte später – unter einem stylish gekritzelten Schlitten samt Weihnachtsmann, ganz oben auf dem anderen Wunschzettel: Zehnerkarte fürs Kickboxen.

Naja, zumindest der Vater von Jesus hielt es ja eine ganze Weile mit „Auge um Auge, Zahn um Zahn“. Und es soll ja wohl dazu dienen, dass eine muskuläre Aura entsteht, die Streit erst gar nicht aufkommen lässt. Cleveres Kerlchen, sehr löblich. Auf dem nächsten Zettel wird ein Ich Phon gewünscht – nur, wenn man aus dem 8er ein 7er macht, heißt das, man hat diese Tochter dann weniger lieb?

Uns bleiben nur die Geschenke, an die sonst keiner denkt

Überhaupt: wenn einer besser wegkommt, was bedeutet das für die andern? Im Kopfrechnen sind sie dann doch ganz gut. Himmel, jetzt noch Anrufe der Tanten, Onkels, Omas und am Ende der Schreck, das von der Wunschliste fast nix mehr übrig ist für uns Eltern.

Uns bleiben nur die Geschenke, an die sonst keiner denkt. Die pädagogisch besonders wertvollen: ein Gutschein für kein Netflix Abo. Weil das Filmeströmen brutal Energie frisst und den Planeten heizt. Dann kommt ins nächste Päckchen … kein Zuschuss für eine Flugreise. Und hier – mit Schleife und persönlicher Widmung – gewähren wir noch eine deutliche Laufzeitverlängerung für die Sportschuhe … da werden die Augen leuchten … vielleicht auch schimmern.

Siebenmal werden wir noch wach…