Ende der Welt - Die tägliche Glosse Schattenseiten

Insofern überrascht es wenig, dass im Vereinigten Königreich gerade darüber diskutiert wird, ob eine aktuelle Dokumentation über den verstorbenen und überaus beliebten Prinzen Philip ausreichend auf dessen Schattenseiten eingegangen sei. Weil – wo viel Licht da auch viel Schatten, davon weiß ja manch ehemalige Lichtgestalt ein Lied zu singen. Ein Gruß an Franz Beckenbauer nach Salzburg. Und Gute Genesung an Martin Winterkorn.

Andere wären gerne Lichtgestalten und rücken dafür ihre Schattenseiten ins rechte Licht. Wolfgang Kubickis illegale Kneipenbesuche während des Lockdowns. Licht aus – Spot an! Auf der Schattenseite kann man die Glühwürmchen besser sehen. Auch so ein doofer Spruch für Kühlschrankmagneten.

Die Schattenseite fasziniert ja ohnehin, eben weil man da erstmal nichts sieht. Oder warum landen die Chinesen auf der Rückseite des Mondes. Was tun die da? Bauen sie heimlich eine Station für die zahlkräftigen Kunden des Klassenfeinds, die ja neuerdings auch ohne jede Ahnung von Elon Musk in die Umlaufbahn geschossen werden. Noch so eine Lichtgestalt von der man gerne mal die Schattenseiten kennen würde.

Laschet wähnte sich lange auf der Sonnenseite des Wahlkampfs

Annalena Baerbocks Schattenseiten hingegen kennen wir jetzt zur Genüge, während über die des Kandidaten Laschet erstaunlich wenig bekannt geworden ist. Er wähnte sich lange auf der Sonnenseite des Wahlkampfs, bevor Olaf Scholz aus dem Schatten der SPD trat. Seine Umfragewerte haben sich so schnell gedreht, dass die Schatten von Wirecard und CumEx einer gewaltigen Fliehkraft unterlagen und in den Kosmos geschleudert wurden, weit weg vom deutschen Wähler. Wahrscheinlich landen sie am Ende auf der Schattenseite des Mondes, wo sie keiner mehr sieht und sie friedlich schlummern dürfen, wenn sie nicht doch noch von einem chinesischen Rover zurück auf die Erde verfrachtet werden und im Museum besichtigt werden können, wie der arme Ötzi. Jedes Mal wenn Besucher kommen geht das Licht an. Da hat‘s Prinz Philip dann doch besser.