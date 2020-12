Ende der Welt - Die tägliche Glosse Saturn ganz nah

Jupiter und Saturn sind sich so nahe wie seit 400 Jahren nicht. Und wir fragen uns natürlich gleich, was uns die Sterne sagen wollen: Dass sie wie wir von Abstandhal-ten, „Social Distancing“ und so die Schnauze voll haben? Eine Glosse von Georg Bayerle.

Konjunktionen hat die Mehrheit der Deutschen in nicht so guter Erinnerung, weil allein die Unterscheidung von den ihnen grammatikalisch nahe stehenden Präpositionen und Adverbien nicht ganz unschwierig ist. Für viele gehört die „Konjunktion“ daher zu den Wörtern zum Vergessen, mit dem sie nach der Plage im Deutschunterricht der Mittelstufe am besten gar nichts mehr zu tun haben wollen.

Aber: nun hat uns die „Große Konjunktion“ in Bann gezogen: die scheinbare Begegnung von Jupiter und Saturn am Himmel. Und wir fragen uns natürlich gleich, was uns die Sterne sagen wollen: Dass sie wie wir von Abstandhalten, „Social Distancing“ und so die Schnauze voll haben?

Haben Sie’s gesehen, diesen Zwillingstern? Aber das war schwierig: seit 400 Jahren warten wir auf dieses kosmische Ereignis und dann spielt das Wetter nicht richtig mit. – Das „und“ im Satz war übrigens eine Konjunktion. Und: es ist irgendwie typisch, dass immer etwas fehlt zum vollkommenen Glück.

Das Wetter mischt sich hier gern als Kobold mit pumuckelhaftem Schalk ein. So wie: Es wird Weihnachten und es regnet. Das wiederum ist eine meteorologische Konjunktion, die wir alle Jahre wieder mit verwunderter Regelmäßigkeit beobachten. Nur dass sie diesmal weniger Aufregung verursacht: die Lifte sind eh geschlossen, Skifahren sollen wir am besten auch nicht, die geschönten Pulverschneebilder der Tourismusverbände liegen in der Schublade.

Verrückt übrigens, dass sich die Verkaufszahlen von Schneeschuhen und Tourenski genau umgekehrt proportional zur klimawandelbedingten Abnahme der Schneetage verhält: Es gibt weniger Schnee und wir kaufen mehr Ski. Das wiederum ist typisch für eine Konjunktion aus dem anthropomorphen, also dem menschlichen Bereich: sie ist unlogisch.

Eine bekannte norwegische Reederei hat vor Jahren mit einem „Nordlicht-Versprechen“ geworben: sollte die magische „Aurora Borealis“ auf der Kreuzfahrt über den Polarkreis nach Kirkenes nicht erscheinen, dann würde der Gast vom Unternehmen eine weitere Reise in der nächsten Nordlicht-Saison geschenkt bekommen! Ja, so weit waren wir schon: Tourismusunternehmen garantieren Wetterphänomene: Du buchst die Kreuzfahrt und dir geht ein Nordlicht auf.

Ach, mit wieviel weniger wären wir jetzt zufrieden!

