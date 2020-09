Ende der Welt - Die tägliche Glosse Sag es durch den Kürbis

Am Kürbis scheiden sich die Geister. Schon aus botanischer Sicht ist er schwer einzuordnen, irgendwo zwischen Gemüse und Obst. Noch umstrittener sind seine kulinarischen Qualitäten. Für den belarussischen Machthaber Lukaschenko war es deshalb eine zweifelhafte Ehre, dass ihm protestierende Frauen am Wochenende Kürbisse vor die Füße warfen… Eine Glosse von Thomas Koppelt.

"So ein Kürbis ist schon ein prachtvolles Ding", befand der Kolumnist Max Goldt einmal, und man kann nicht anders als ihm beizupflichten – jetzt, da sich die "Melone des Nordens" auf Wochenmärkten und an Straßenrändern zu beeindruckenden Haufen formiert, leuchtend bunt oder von eleganter Blässe, zentnerschwer oder filigran gewunden, kugelig prall, flaschenförmig oder schlangengleich. Der Kürbis liebt den großen Auftritt, ganz anders als die bescheidene Kartoffel, für die einst die schnöde Vokabel "Sättigungsbeilage" ersonnen wurde.

Es ist verständlich, "dass der Mensch sich bereits vor Urzeiten Gedanken darüber gemacht hat, ob ein so ansehnlicher Gegenstand wie der Kürbis für den Verzehr etwas tauge", schreibt Max Goldt. Unbegreiflich jedoch ist nicht nur ihm, "dass die Menschheit nach all den qualvollen Jahrtausenden des Kürbisgerichte-ins-Klo-Gießens partout nicht zu der Erkenntnis gelangen will, dass ein Kürbis das Aroma einer ungelüfteten Umkleidekabine hat und dass es unmöglich ist, dieses mit noch so großen Mengen von Starkschmeckern wie Curry oder Essig zu übertünchen."

In der Tat schmeckt der Kürbis eigentlich nur, wenn er nicht nach Kürbis schmeckt. Weshalb der Mensch unzählige äußere Anwendungsmöglichkeiten für ihn erfunden hat: der Flaschenkürbis etwa wird auf dem Balkan zu Kniegeigen verarbeitet, in Burkina Faso zum Balaphon und in Südamerika zur Rumbakugel. Der Chinese schnitzt aus dem Kürbis Vogelhäuser, der Ozeanier Masken und in Papua-Neuguinea trägt man ihn gern als Penis-Futteral. Auf Haiti wurden Kürbisse Anfang des 19. Jahrhunderts zum Zahlungsmittel erklärt, was sich aus naheliegenden Gründen als unpraktisch erwiesen hat. Das Kürbisgewächs Luffa cylindrica dient in umweltbewussten Kreisen wahlweise als ökologisch korrekter Badeschwamm oder als Einlage für Schuhe und Tropenhelme. "In Nordamerika ist es üblich, im Oktober Kürbisse vor seine Haustür zu legen, um den Autofahrern zu signalisieren, dass Oktober ist", beobachtet Max Goldt, "Zu Halloween holt man sie dann ins Haus und lässt sie unter Anteilnahme der Familie feierlich verfaulen".

In Belarus fungiert der Kürbis bisweilen als gewichtige Protestnote

Und in Belarus fungiert der Kürbis bisweilen als gewichtige Protestnote. Während der deutsche Bundesgesundheitsminister am Wochenende in Bergisch-Gladbach von Gegnern der Corona-Maßnahmen mit Körpersekret bespuckt wurde, durfte der belarussische Machthaber Lukaschenko auf dem Minsker Unabhängigkeitsplatz ein paar Kürbisse entgegennehmen. Protestierende Frauen hatten sie von einer Brüstung geworfen, denn es ist alter weißrussischer Brauch, dass eine Frau einem Mann einen Kürbis schenkt, wenn sie kein Interesse an ihm hat. Wenn sie ihn hasst, dann serviert sie den Kürbis wahrscheinlich zum Abendessen.