Ende der Welt - Die tägliche Glosse "Wo man singt, ..."

Immer wenn man sich denkt, mit Amerika geht es nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Diesmal kommt das Lichtlein einer so echt amerikanischen und schönen Geschichte aus dem US-Bundesstaat Michigan, genauer aus Detroit, genauer aus dem Vorort Warren. Dieser Vorort hat etwa 130.000 Einwohner und auf der Internetseite tut der Bürgermeister kund, wie seine Verwaltung wahrgenommen werden will: "The City that Cares." Die Stadt, die sich kümmert.

Dieses Kümmerer-Gen des Bürgermeisters ist glücklicherweise offenbar tatsächlich auf seine Einwohnerinnen und Einwohner übergesprungen. Das ist das Lichtlein dieser Geschichte. So meldete eine Nachrichtenagentur, es habe am Wahltag just in Warren einen kurzen und unerwarteten Moment der Harmonie zwischen Trump und Biden-Anhängern gegeben. Zunächst hätten sich einander durch Megafone beschimpfende Gruppen gegenübergestanden, sogar die Polizei sei gerufen worden. Doch dann habe ein wandernder Musiker aus Kaliforniern namens Matthew Woods eine bemerkenswerte Initative ergriffen. Der Trump-Anhänger forderte demnach die Biden-Anhänger zu einem Gesangswettstreit heraus. Er selber habe angefangen mit "God bless America", schließlich hätten die Biden-Leute mit „Kumbaya“ geantwortet. Zum Schluss hätten beide Lager zusammen gesungen und sich umarmt. Matthew Woods wird mit den Worten zitiert "Lasst uns die Politik vergessen. Lasst uns einander umarmen und Freunde sein."

Der friedliche Sängerkrieg

Auch wenn Umarmen mit Wildfremden aktuell nicht gerade beliebt ist, die Frage ist: Was können wir von den Ereignissen im Vorstädtchen Warren lernen? Es liegt auf der Hand: Wir müssen bis zur Bundestagswahl im kommenden Jahr singen üben. Denn wer weiß ob Sie dann auf dem Weg zu Ihrem Wahllokal nicht auch von einem Matthew Woods beziehungsweise Matthias Holz aufgefordert werden, zu singen? . Und was haben Sie da parat? Na? Was wäre Ihr Lied, das Sie aus dem Stand singen würden? Drei-Vier…und? Nichts? Enttäuschend! Also jetzt hier unser Rat: Legen sie sich schon jetzt ein ausreichendes Repertoire an! SPD-Anhänger könnten das „Knallrote Gummiboot“ schmettern, CSUler „Black or white“, FDPler „Hoch auf dem gelben Wagen“, AFD-Wähler irgendetwas aus dem Genre „Alternative“, Grüne natürlich: „Grün grün grün sind alle meine Kleider“ und Freie Wähler „I‘ve been looking for freedom!“ Ein Sängerkrieg nicht auf der Wartburg sondern vor dem Wahllokal, aber ganz friedlich.

Aber ganz richtig so! Goldrichtig! Der Schriftsteller und Dichter Johann Gottfried Seume wusste schon vor über 200 Jahren: „„Wo man singt, da laß' dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder.“ Also, bitte immer fleißig singen üben, dann wird alles gut. So wie im kleinen Vorort Warren bei Detroit.