Ende der Welt - Die tägliche Glosse Ruhestand ade

Erst neulich ist wieder einer von der Fahne gegangen: Vorruhestand, kein Bock mehr auf den Ärger in der Firma, Stress und überhaupt ist ja eigentlich alles ein Bull-Shit-Job, nutzlos und vertane Lebenszeit. Die Jugend muss vor und die jungen Leute; und sie finden das auch noch toll – ja, herrlich, wir Alten, schlürfen Kokoswasser unter Palmen oder wenigstens Campari an der Cote d’Azur.

Aber hallo, kaum sind wir auf den Trichter des schönen Lebens gekommen, bahnt sich ausgerechnet unter der Sonne des ‚Dolce far niente‘ die Trendwende an: Sergio Matarella, 80-jähriger Grandseigneur, seine Leute hatte er schon entlassen, das Büro aufgelöst, wurde mit gepackten Koffern von der Parlamentsmehrheit zurück an den Schreibtisch geschickt. Wird das Prozedere zur Formel für das Rentenproblem?