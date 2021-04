Ende der Welt - Die tägliche Glosse Rückzieher in den Super-Ligen

„Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!“ Wie jeder weiß, landen Sprichwörter oft einen Volltreffer. Doch für die Fußball-Elite ist daraus eher ein Eigentor geworden. Denn aus dem gewagten, milliardenschweren Super-Coup ist im tiefen Fall der Super League ein Super Leave geworden. Also ein Super-Verlasser, den gibt´s beim Fußball etwa dann, wenn Hansi Flick ohne Vorankündigung abhaut. Die großen Fußball-Clubs haben mit reihenweisen Fallrückziehern in dieser Woche den finanzstarken Global Player in Sachen Super League einfach rausgekickt. Also einen Strich durch die Rechnung gemacht, wie man so schön sagt. Wieder ein Volltreffer für das Sprichwort!