Ende der Welt - Die tägliche Glosse Rückkehr der alten Besen

Da steht er dann. 20 Jahre nachdem Angela Merkel Friedrich Fritze Merz aus der Frontrow des Politgeschäft verdrängt hat, nach zwei gescheiterten Versuchen, ist er jetzt an seinem Sehnsuchtsposten angekommen: CDU Chef. 95 Prozent der Delegiertenstimmen. Das bewegt ihn tief, sagt er. Und jetzt MUSS es losgehen. Jetzt soll er - der die letzten Jahre vom Top of the BlackRock aus eine feine Aussicht auf die Christsozialen hatte - den am Boden liegenden und um Hilfe rufenden Verein aufmöbeln, mit sich ins Reine bringen , für Frauen attraktiv machen und wo noch möglich reanimieren. Mit 66 Jahren. Da fängt sein Chefsein an. Von wegen alter Fritze.