Ende der Welt - Die tägliche Glosse Rote Fräulein, grüne Männchen

Im Jahr 1961 konnten alle, die vor dem Klassenfeind nicht automatisch die Augen verschlossen, erkennen, dass der Ostblock schon mal zaghaft dranging, sich ein menschlicheres Antlitz zu geben. 1961 war in Washington John F. Kennedy ins Weiße Haus eingezogen, und man glaubte schon, ein neues Zeitalter breche an. Der Kreml bettete – in der Halloween-Nacht dieses Jahres – den Leichnam des blutrünstigen Diktators Stalin um: weg von der Seite des ebenfalls balsamiert aufgebahrten Staatsgründers Lenin. Acht Jahre lang hatte Stalin dort geruht, jetzt kam er an eine unauffällige Stelle an der Kremlmauer. Im deutschen Arbeiter- und Bauernstaat tauchten im selben Jahr die ersten Ampelmännchen auf: Das rote Männchen breitete, als wolle es alle anderen zurückhalten, die Arme sperrenartig aus; das grüne Männchen schritt tüchtig aus, wie man damals vor Ort wohl gesagt hätte.